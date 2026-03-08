„Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul unui abuz continuu, umilință și control”. Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, acuzat de moartea soției sale. Președinta Consiliului i-a cerut demisia

Mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Ludmila Vartic a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a confirmat Poliția pentru ZdG. Duminică, 8 martie, la Teatrul de vară din Parcul orașului Hîncești, a fost ținut un moment de reculegere în memoria femeii.

Despre moartea femeii s-a aflat mai târziu în spațiul public, iar mai multe persoane au venit cu mesaje publice în memoria Ludmilei Vartic, menționând despre abuzul la care ar fi fost supusă.

Poliția R. Moldova a confirmat pentru ZdG că Ludmila Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, s-a sinucis prin aruncare de la etaj.

„Incidentul de sinucidere prin aruncare de la etaj, a avut loc la începutul săptămânii curente. Poliția din sectorul Rîșcani al capitalei a înregistrat cazul și examinează toate circumstanțele care au dus la această situație tragică. Atunci cind vor fi examinate toate circumstanțele și efectuate toate expertizele la caz, vom putea oferi alte detalii”, a declarat Poliția pentru ZdG.

Președinta Consiliului Raional Hîncești: „Am solicitat demisia Vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic”

Duminică, 8 martie, Nicoletta Moroșanu, Președinta Consiliului Raional Hîncești, a scris pe Facebook un mesaj în memoria Ludmilei Vartic, anunțând că cere demisia soțului ei, Dumitru Vartic – Vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești.

Contactată de ZdG, aceasta ne-a scris că decizia nu se bazează pe presupunerea vinovăției sale, care urmează a fi stabilită de organele de drept, însă consideră că „menținerea într-o funcție publică importantă în astfel de circumstanțe nu este oportună”.

„Solicitarea demisiei dlui Dumitru Vartic nu se bazează pe presupunerea vinovăției sale, deoarece stabilirea faptelor aparține exclusiv organelor de drept. În acest sens, Inspectoratul de Poliție Rîșcani investighează cazul dnei Ludmila Vartic. Totuși, având în vedere gravitatea situației și impactul major pe care acest caz îl are asupra opiniei publice, consider că menținerea într-o funcție publică importantă în astfel de circumstanțe nu este oportună. Din acest motiv, consider că ar fi un gest responsabil ca dl Dumitru Vartic să își depună demisia până la clarificarea deplină a situației. Condamn ferm orice formă de violență”, a declarat Nicoletta Moroșanu, Președinta Consiliului Raional Hîncești, pentru ZdG.

„Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”

Viorica Țîmbalari, directoare generală a Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor a scris o postare pe Facebook, menționând că Agenția s-a autosesizat pe cazul Ludmilei Vartic, care ar fi fost victima violenței.

„ANPCV R. Moldova s-a autosesizat pe cazul tragic de la Hîncești. Am solicitat informații de la autoritățile competente și de la instituțiile implicate pentru a înțelege toate circumstanțele acestui caz. În spațiul public au apărut informații preliminare că femeia ar fi fost victimă a violenței. Aceste aspecte trebuie analizate cu maximă responsabilitate, iar după recepționarea tuturor răspunsurilor vom reveni cu o informare suplimentară. Cert este că ceea ce s-a întâmplat este îngrozitor. În spatele acestei știri este viața unei femei care nu mai este și o familie care trece printr-o durere greu de imaginat. Astfel de tragedii ne reamintesc cât de important este să nu ignorăm semnalele de violență și cât de vital este ca fiecare femeie să știe că nu este singură și că ajutorul trebuie să ajungă la timp”, a scris aceasta pe Facebook.

Și Coaliția Națională „Viața fără Violență” a venit cu un mesaj în urma cazului tragic.

„Azi noapte, Coaliția a fost notificată că o altă femeie a murit în urma violenței. Numele ei era Ludmila. Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control. Soțul ei a agresat-o, a degradat-o, i-a limitat accesul la propriii copii și, în cele din urmă, a lăsat-o fără casă, fără sprijin și fără siguranță. Acest bărbat a împins-o spre moarte. Femicidul nu înseamnă doar omorul direct al unei femei de către un bărbat. El include și situațiile în care violența continuă, amenințările, abuzul psihologic și lipsa protecției instituționale împing o femeie într-un punct fără ieșire. Din păcate, așa a fost și în cazul Ludmilei. Noi putem afirma cu certitudine că în spatele fiecărei instanțe de femicid se află o femeie care a încercat să reziste, să îndure și să găsească o cale de a merge mai departe. Coaliția a solicitat în mod constant autorităților ca sprijinul pentru femeile care trec prin violență să fie real, accesibil și egal pentru toate. Am articulat repetat că protecția supraviețuitoarelor nu trebuie să depindă de statutul public al agresorului, și nici de empatia individuală a unui funcționar sau polițist. În memoria tuturor femeilor, reamintim că fiecare femeie are dreptul la siguranță, demnitate și viață. Dacă treci printr-o situație dificilă, noi te putem ajuta. Coaliția are 22 de organizații care oferă servicii de sprijin pentru victimele violenței. Scrie-ne iar noi te vom ajuta”, a scris Coaliția pe Facebook.

Minut de reculegere în memoria Ludmilei Vartic

Duminică, 8 martie, la Teatrul de vară din Parcul orașului Hîncești, a fost ținut un moment de reculegere în memoria femeii. Mai multe persoane au eliberat baloane albe în aer în memoria Ludmilei Vartic.

„Gestul nostru va fi simplu și plin de sens: fiecare să aducă un balon alb, pe care îl vom lăsa să se înalțe spre cer, în liniște și respect. Nu va fi un miting zgomotos, ci un rămas bun omenesc, demn și plin de lumină. Acest apel a fost inițiat de femeile din comunitatea hînceșteană, iar noi transmitem mai departe pentru că solidaritatea feminină este extrem de necesară”, a scris Clubul femeilor din Hîncești pe Facebook.

Dumitru Vartic a scris un mesaj pe Facebook în memoria soției sale, pe care ulterior l-a șters.

„Scriu aceste rânduri cu multă durere în suflet.Cuvintele nu pot reda pe deplin emoțiile prin care trec acum, dar voi încerca totuși să mă fac auzit. Voi încerca să evit cuvintele prea încărcate de emoție și să dedic acest mesaj Ludmilei – cea care a fost Mamă, Soție, Fiică si Prietenă.

Am pierdut soția mea și mama copiilor noștri. Pentru familia noastră, această pierdere este o tragedie greu de cuprins în cuvinte. Încercăm, zi de zi, să găsim puterea de a merge mai departe și să rămânem uniți în această perioadă atât de grea.

Ea a fost o mamă extraordinară și o soție bună, un om cu suflet cald și cu multă bunătate. Ca și cadru didactic, și-a dedicat viața copiilor, inspirându-i să aibă încredere în ei înșiși și să privească lumea cu bunătate și speranță. A lăsat lumină în inimile multor oameni, iar această lumină va rămâne mereu.

În astfel de momente, o familie are nevoie mai ales de liniște, de discreție și de înțelegere. Prioritatea mea acum sunt copiii noștri, care au nevoie de dragoste, sprijin și de un tată care să fie puternic pentru ei.

Pentru noi, ea va rămâne mereu o parte esențială din viața noastră. Credem că sufletul ei veghează asupra copiilor și asupra familiei noastre, ca un înger păzitor care ne este alături. O vom purta mereu în inimile și în gândurile noastre, amintindu-ne de lumina, bunătatea și iubirea pe care le-a dăruit tuturor.

Vă rog doar să respectați durerea unei familii care încearcă să se ridice după o pierdere atât de mare. Mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături cu gând bun, cu discreție și cu omenie.

Drum lin spre ceruri, Mamica. Te rugăm să veghezi asupra noastră de sus, pentru că avem nevoie de îndrumarea ta. Eu voi avea grijă de prințesele noastre și voi face tot ce îmi stă în putere să le ofer dragostea și sprijinul de care au nevoie. Iartă-ne pentru ca nu am reușit să te protejăm și să te salvăm”, se arată în mesajul scris de Dumitru Vartic pe Facebook, preluat de Hîncești 24 înainte ca acesta să șteargă mesajul.

Dumitru Vartic este Vicepreședintele raionului Hîncești pe problemele agriculturii, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate.