Marș feminist în capitală: „Vrem justiție și dreptate, pentru una pentru toate!”

Marșul feminist a început duminică, 8 martie, din fața magazinului UNIC. Participanții la marș au scandat „Vrem justiție și dreptate, pentru una pentru toate!”.

Sloganul marșului din acest an este „Statul la nevoie se cunoaște: Femei în siguranță. Dreptate în instanță!”. Potrivit Mișcării Feministe din Moldova, subiectul evenimentului vine în contextul mai multor cazuri de violență îndreptată asupra femeilor și copiilor, ajunse în atenția publică – „Dima White, Meșteșug, Bolea, CarVertical sunt doar câteva exemple în care autoritățile au eșuat total sau parțial să intervină la timp și să facă dreptate”.

Evenimentul a început în fața magazinului UNIC, iar coloana de oameni se îndrepta pe bulevardul Ștefan cel Mare, până la Parcul Dendrarium.

„Într-o societate democratică, statul: își protejează femeile de violență; investește în prevenire și educație; face dreptate în instanță. Realitatea de azi însă ne arată altceva…

Am simțit dezamăgire când am aflat că Boris Meșteșug, acuzat de abuz asupra minorelor, a rămas în libertate din cauza unor „erori de procedură”. Ne-a înfuriat să aflăm că Vasile Bolea, acuzat că și-a agresat soția în fața copiilor, a fost „pedepsit” cu o amendă de doar 500 de lei.

Atât valorează siguranța femeilor?

Cazurile Dima White, Meșteșug, Bolea, CarVertical sunt doar câteva exemple în care autoritățile au eșuat total sau parțial să intervină la timp și să facă dreptate.

De prea multe ori au reacționat târziu!

De prea multe ori au acționat doar sub presiune publică!

De prea multe ori au plasat responsabilitatea de la o instituție la alta!

Violența față de femei în Moldova nu este ficțiune. Este o realitate zilnică. O realitate pe care multe femei o înfruntă singure, pentru că statul, la nevoie, le abandonează.

Vino la Marș să responsabilizăm statul și să cerem împreună siguranță; dreptate; prevenire și educație”, se arată în descrierea evenimentului.

În contextul Zilei Internaționale a Femeilor, ZdG a discutat cu mai multe femei care au fost nevoite într-un moment dat să lupte pentru a le fi respectate drepturile. Drumul pe care l-au parcurs și îl parcurg în continuare pentru a-și face dreptate e plin de dificultăți.