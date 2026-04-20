Iranul refuză reluarea discuțiilor cu SUA, calificând propunerile americane drept „neserioase”

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat că Iranul nu ia în considerare o nouă rundă de discuții cu Statele Unite, acuzând că Washingtonul a încălcat acordul încă de la începutul implementării acestuia, notează The Guardian.

Baghaei a mai declarat că Teheranul nu poate ignora atacurile SUA asupra Iranului din timpul unor negocieri diplomatice anterioare și a subliniat că Iranul va continua să își apere interesele naționale.

Acesta a adăugat că propunerile SUA au fost „neserioase”, iar cererile acestora „nerealiste”, subliniind că Teheranul nu crede în ultimatumuri.

Președintele american Donald Trump a amenințat că va distruge infrastructura civilă din Iran dacă Teheranul nu acceptă condițiile acordului propus de Statele Unite.

El a declarat pentru Fox News, duminică, faptul că acordul oferit de SUA, care prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz și garantarea faptului că Iranul nu deține uraniu îmbogățit, este „un acord foarte corect și rezonabil”, iar în caz contrar a promis că va scoate din funcțiune „fiecare centrală electrică” și „fiecare pod”.

Iranul a refuzat să cedeze în fața a ceea ce numește cereri „maximaliste” ale Statelor Unite.

Recent, SUA au anunțat că au capturat o navă cargo iraniană care a încercat să treacă de blocada impusă. Armata americană a declarat că a tras asupra unei nave cargo sub pavilion iranian care se îndrepta spre portul Bandar Abbas, duminică, după o confruntare de șase ore, dezactivând motoarele acesteia.

Președintele american a declarat că emisarii săi urmau să ajungă la Islamabad, Pakistan, luni seară, cu o zi înainte de expirarea unui armistițiu de două săptămâni.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că delegația americană urma să fie condusă de vicepreședintele JD Vance, care a condus primele negocieri de pace ale războiului acum o săptămână, și să îi includă pe emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și pe ginerele său, Jared Kushner. Totuși, Trump a declarat pentru ABC News și MS Now că Vance nu va mai merge.

Pakistanul, care a servit drept principal mediator, continua luni pregătirile pentru negocieri.