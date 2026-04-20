SUA au capturat o navă cargo iraniană. Regimul de la Teheran amenință cu represalii

Îngrijorările cresc că armistițiul dintre Statele Unite și Iran s-ar putea prăbuși, după ce SUA au anunțat că au capturat o navă cargo iraniană care a încercat să treacă de blocada impusă, iar Iranul a amenințat cu represalii, scrie Reuters.

Armata americană a declarat că a tras asupra unei nave cargo sub pavilion iranian care se îndrepta spre portul Bandar Abbas, duminică, după o confruntare de șase ore, dezactivând motoarele acesteia.

„Avem nava lor sub control complet și verificăm ce se află la bord!”, a scris președintele american Donald Trump pe rețelele de socializare.

Armata iraniană a afirmat că nava venea din China. „Avertizăm că forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând și vor riposta împotriva acestui act de piraterie al armatei SUA”, a declarat un purtător de cuvânt militar, potrivit presei de stat.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 5%, iar piețele bursiere au fluctuat, pe fondul temerilor traderilor că armistițiul se va prăbuși, iar traficul în și dinspre Golful Persic va rămâne la un nivel minim.

Presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a respins noi negocieri de pace, invocând blocada în desfășurare, precum și „cerințele excesive”.

„Nu poți restricționa exporturile de petrol ale Iranului și, în același timp, să te aștepți la securitate liberă pentru ceilalți”, a scris pe rețelele de socializare prim-vicepreședintele Iranului, Mohammadreza Aref. „Alegerea este clară: fie o piață liberă a petrolului pentru toți, fie riscul unor costuri semnificative pentru toată lumea”, a adăugat el.

Trump a avertizat anterior Iranul că SUA vor distruge fiecare pod și centrală electrică din Iran dacă Teheranul respinge condițiile sale.

Președintele american a declarat că emisarii săi urmau să ajungă la Islamabad, Pakistan, luni seară, cu o zi înainte de expirarea unui armistițiu de două săptămâni.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că delegația americană urma să fie condusă de vicepreședintele JD Vance, care a condus primele negocieri de pace ale războiului acum o săptămână, și să îi includă pe emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și pe ginerele său, Jared Kushner. Totuși, Trump a declarat pentru ABC News și MS Now că Vance nu va mai merge.

Pakistanul, care a servit drept principal mediator, continua luni pregătirile pentru negocieri.

Aproape 20 000 de polițiști, membri ai forțelor paramilitare și ai armatei au fost desfășurați în capitala Islamabad, au declarat pentru sursa citată un oficial guvernamental și unul din domeniul securității, adăugând că zona din jurul locului unde ar urma să aibă loc a doua rundă de discuții a fost evacuată.

Anterior, SUA au prezentat Iranului un plan în 15 puncte pentru a pune capăt conflictului cu Iran, potrivit The New York Times. Conform publicației, acesta includea demontarea instalațiilor nucleare de la Natanz, Isfahan și Fordow, precum și transferul a aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

În timpul discuțiilor directe dintre Washington și Teheran, desfășurate pe 12 aprilie, părțile au abordat posibilitatea suspendării programului nuclear iranian. Surse citate de NYT susțin că SUA au cerut Iranului să impună un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului, însă Teheranul ar fi fost dispus să accepte doar o perioadă de cinci ani.