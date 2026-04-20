Fostul președinte Rumen Radev a câștigat alegerile legislative din Bulgaria: a criticat trimiterea de ajutor militar pentru Ucraina și pledează pentru reluarea relațiilor cu Rusia

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, un critic al Uniunii Europene care a pledat pentru relansarea relațiilor cu Rusia, a vorbit despre o „victorie a speranței”, după ce coaliția sa s-a clasat pe primul loc la a opta rundă de alegeri parlamentare din ultimii cinci ani, desfășurate luni. Potrivit rezultatelor oficiale publicate de Comisia Electorală Centrală din Bulgaria, după numărarea a peste 60% din voturi (60,79%), formațiunea sa, Bulgaria Progresistă (PB), conduce cu 44,58% din sufragii, ceea ce i-ar asigura o majoritate absolută de cel puțin 132 de mandate în Parlament, notează Le Monde.

Cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene a traversat o perioadă de instabilitate politică accentuată din 2021, când protestele anticorupție au dus la prăbușirea guvernului conservator condus de liderul pro-european Boiko Borisov.

Conform datelor Comisiei Electorale, PB a devansat coaliția liberală PP-DB, creditată cu 14,26%, și partidul GERB al lui Borisov, care a obținut 13,01%. „PB a câștigat fără echivoc – o victorie a speranței asupra neîncrederii, a libertății asupra fricii”, a declarat Radev jurnaliștilor în fața sediului formațiunii sale din Sofia. El a susținut că Bulgaria va „face toate eforturile pentru a continua pe parcursul său european”.

„Însă, credeți-mă, o Bulgarie puternică și o Europă puternică au nevoie de gândire critică și pragmatism. Europa a devenit victima propriei ambiții de a fi un lider moral într-o lume cu reguli noi”, a adăugat fostul general de aviație.

Borisov, care a condus țara aproape neîntrerupt timp de aproape un deceniu, l-a felicitat pe Radev încă de duminică, dar a subliniat că „a câștiga alegerile este un lucru, a guverna este altul”. El a respins ideea că Radev ar aduce o schimbare reală, evidențiind în același timp poziția „ferm pro-europeană” a propriului partid, inclusiv sprijinul pentru Ucraina și Uniunea Europeană.

După ce și-a exprimat votul duminică, Radev, în vârstă de 62 de ani, i-a îndemnat pe cetățeni să participe la alegeri, spunând că votul în masă este „singura modalitate de a îneca cumpărarea voturilor într-o mare de voturi libere”. Radev, fost general al forțelor aeriene, care a fost președinte al Bulgariei timp de nouă ani înainte de a demisiona în ianuarie pentru a intra în cursa electorală, a promis să combată ceea ce el numește „modelul de guvernare oligarhic” al țării, scrie Deutsche Welle.

Radev a pledat, de asemenea, pentru reluarea relațiilor Bulgariei cu Rusia și a criticat trimiterea de ajutor militar către Ucraina în contextul invaziei declanșate de trupele Moscovei.

Totuși, Radev a condamnat oficial invazia Rusiei și a declarat că, dacă va fi ales, nu va folosi dreptul de veto al Bulgariei pentru a bloca ajutorul UE pentru Kiev.

Radev se opune și politicii UE privind energia verde, pe care o consideră naivă „într-o lume fără reguli”.

El a criticat acordul de apărare pe 10 ani semnat recent între Bulgaria și Ucraina, aflată în război cu Rusia din 2022, în urma invaziei la scară largă. De asemenea, s-a opus trimiterii de armament către Ucraina.