Ion Iovcev: „Au luptat pentru limba română, pentru istoria românilor și pentru demnitatea noastră”. Instituțiile cu predare în limba română din stânga Nistrului, distinse cu „Ordinul Onoarei”

„Astăzi m-am bucurat mult când am văzut decretul președintei Maia Sandu”, a afirmat Ion Iovcev, primul director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol și unul dintre protagoniștii documentarului ZdG „În „drujba” Moscovei. 35 de ani de influență rusă în R. Moldova”.

„Recunoaștere meritată pentru cei care apără drepturile omului în stânga Nistrului”, astfel a fost comentată, de către avocatul Vadim Vieru, decizia președintei Maia Sandu de a decora cu Ordinul Onoarei cele șapte șapte instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană.

Ion Iovcev a solicitat șefei statului, după vizionarea documentarului, să decoreze instituțiile de limbă română din stânga Nistrului. Într-o discuție cu ZdG, acesta a spus că a așteptat decizia de mai mulți ani.

„În 2021, la 22 iunie, am fost demis din funcție atât de urât de către fosta ministră interimară a Educației, Lilia Pogolșa. Atunci mă pregăteam să sărbătorim 30 de ani ai Liceului Lucian Blaga. Nu ne-a permis să fac acest lucru. Atunci, am dorit să fac o sărbătoare frumoasă a liceului, 30 de ani, la nivel național, și, totodată, am vrut să fac un demers la Ministerul Educație, pentru ca să fie decorat liceul nostru în legătură cu aniversarea. Știți prin ce a trecut această instituție. Nu a fost să fie. Nu doar că nu am putut face sărbătoarea, dar nici nu am putut să înmânez diplomele absolvenților anului 2021. De aceea, pe 26 august, când am vizionat împreună acel film „În „drujba” Moscovei”, m-am adresat președintei Maia Sandu. La 1 septembrie, instituția noastră împlinește 35 de ani și am spus că ar fi frumos să fie decorată, pentru că merită. Astăzi m-am bucurat mult când am văzut decretul președintei Maia Sandu. Au fost decorate toate școlile, doar că merită toate cele opt școli care au luptat pentru limba română, pentru istoria românilor și pentru demnitatea noastră. Sunt șapte pentru că internatul s-a închis, dar merita și acesta”, a declarat Iovcev.

Conform avocatului Vadim Vieru, director de program în cadrul Asociației Promo-LEX, printre cei decorați de șefa statului „se regăsesc oameni și instituții care înseamnă enorm pentru locuitorii din stânga Nistrului”:

„Ion Manole, președintele Asociației Promo-LEX – „Ordinul Onoarei”. De peste două decenii, Promo-LEX documentează abuzurile din regiunea transnistreană, apără victimele și le duce cauzele până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de multe ori atunci când nimeni altcineva nu o face. Școlile cu predare în grafie latină din stânga Nistrului – de asemenea „Ordinul Onoarei”: Liceul „Lucian Blaga” din Tiraspol, Liceul „Alexandru cel Bun” din Bender, Liceul „Evrica” din Rîbnița, Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol, Liceul „Mihai Eminescu” din Dubăsari, Gimnaziul „Constantin Sucitu” din Corjova și Gimnaziul Roghi. Profesori, elevi și părinți care, an de an, au ales să învețe în limba română, cu grafie latină, în ciuda presiunilor, intimidărilor și șicanelor de tot felul. Veaceslav Ursu, șeful Reprezentanței Oficiului Avocatului Poporului din Varnița – „Ordinul Libertății”. Pentru mulți locuitori ai regiunii, biroul de la Varnița este singura ușă la care pot bate atunci când le sunt încălcate drepturile. Sunt distincții pe deplin meritate. Ele recunosc ceva ce ajunge prea rar în prim-plan: promovarea drepturilor omului în stânga Nistrului și reziliența, zi de zi, în fața separatismului. Într-o regiune în care a vorbi despre drepturi sau a preda în limba română înseamnă adesea presiune și frică, acești oameni au rămas la datorie”, a scris Vieru pe rețelele de socializare.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat, cu prilejul Zilei Independenței, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni și instituții care „s-au remarcat prin activitatea desfășurată în diverse domenii”, precum educație, cultură, administrație publică, apărare și securitate, stat de drept și ordine publică, mass-media și energie.

În septembrie 2025, pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, numărul total al copiilor care își fac studiile în aceste școli a depășit cifra de 2000 de elevi (2041, mai exact), a anunțat Biroul politici de reintegrare.

„Această creștere, deși lentă, confirmă faptul că părinții continuă să își orienteze copiii spre instituțiile unde procesul educațional se desfășoară în limba română, cu aplicarea programelor școlare aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, care oferă perspective reale de viitor. Totodată, această tendință este și mai valoroasă în contextul general al declinului demografic și al scăderii constante a numărului de copii din întreaga regiune transnistreană a R. Moldova”, spunea atunci Biroul.

Autoritățile de la Chișinău au comunicat că cinci dintre școli își desfășoară activitatea în spații închiriate, „improprii procesului educațional, neadaptate standardelor moderne și insuficiente pentru a asigura dezvoltarea firească a copiilor”.

„Această situație este rezultatul presiunilor artificiale și obstacolelor create de către Tiraspol, care împiedică restituirea sediilor proprii sau oferirea altora potrivite și constrânge elevii și profesorii să activeze în condiții nepotrivite”, conform Biroului.