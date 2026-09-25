Inspector superior în cadrul Serviciului Vamal, depistat cu avere nejustificată de aproape 396 de mii de lei. ANI dispune confiscarea acesteia

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui funcționar public în cadrul Serviciului Vamal. Este vorba despre Roman Ceban, inspector superior în cadrul Serviciului Vamal. ANI a constatat în privința sa și a soției sale o avere nejustificată în mărime de circa 368 990 de lei.

Diferența între averea deținută și veniturile obținute și cheltuielile s-a constat pe parcursul anilor 2016 și 2025.

„Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, în condițiile art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016”, a arată în act.

Astfel, Roman Ceban va fi decăzut din dreptul de a exercita anumite funcții pe o perioadă de 3 ani, fiind înscris în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit actului de constatare, se reține că pentru perioada 1 august 2016 – 7 noiembrie 2025 subiectul nu a declarat anumite economii în numerar, astfel fiind determinate următoarele diferențe divizate pe ani fiscali:

Pentru anul fiscal 2021, s-a constatat o diferență în mărime de – 354 375 de lei (41,71 salarii medii pe economie), formată din:

achitarea la 5 martie 2021 a ratei a doua pentru apartament, în sumă de 573 402 de lei;

achitarea serviciilor medicale la 9 aprilie 2021 în sumă de 20 de mii de lei (Medpark), a taxelor și impozitelor la 27 aprilie 2021 în sumă de 2508 de lei și la 5 mai 2021 în sumă de 150 lei;

procurarea la 19 august 2021 a automobilului de model Lexus CT200H la prețul de 100 de mii de lei. „Prin urmare, diferență totală care raportată la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 923 din 22.12.2020 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021 în mărime de 8716 lei, constituie o diferență în mărime de 40,65 salarii medii lunare pe economie”;

Pentru anul fiscal 2024, potrivit calculelor preliminare s-a stabilit o diferență de – 14 615 de lei, formată din:

acordarea la 9 august 2024 a împrumutului în sumă de 100 de mii de lei către SRL Union Rules, diferență totală care raportată la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1033 din 21.12.2023 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2024 în mărime de 13 de700 lei, constituie o diferență în mărime de 1,06 salarii medii lunare pe economie.

„Astfel, ca rezultat al examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control, în condiția în care subiectul supus controlului nu a prezentat justificative (acte confirmative ce ar susține proveniența și care nu ar fi în contradicție cu informațiile reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse în contextul deținerii calității de subiect al declarării) privind disponibilitățile financiare care sunt constatate ca diferență între veniturile obținute în raport cu cheltuielile suportate pentru aceeași perioada, inspectorul de integritate constată existența diferenței substanțiale în mărime totală de -368 990,26 de lei între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către Roman Ceban împreună cu soția, pentru perioada 1 august 2016 – 7 noiembrie 2025, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi”, se arată în document.

În explicațiile sale, care au fost incluse în actul de constatare, Ceban a declarat că disponibilitatea financiară pentru tranșa II în mărime de 573 420 de lei (echivalentul a 27 109 de euro) achitată la 5 martie 2021, servicii medicale de 20 de mii de lei, impozite și taxe de 2658 de lei și a automobilului de 100 de mii de lei este din următoarele donații:

13 octombrie 2018 – nunta – 650 de mii de lei (parțial utilizată la achitarea tranșei l);

19.05.2019 – cumetrie/botez – 60 de mii de lei;

lunie 2020 – donație de la părinți – 200 de mii de lei;

lunie 2020 – donație de la frate – 200 de mii de lei;

8 noiembrie 2020 – cumetrie/botez – 60 de mii de lei;

26 ianuarie 2021 – donație jubileu de la părinți și bunei – 65 de mii de lei.

„Este de menționat că această disponibilitate o dețineam în cash la sfârșit de 2020. Totuși, din neatenție nu a fost declarată în declarația pentru 2020. Diferența specificată de 14 615 de lei este acoperită de fondurile dobândite dar

neutilizate în anii precedenți”, a precizat Roman Ceban.

ZdG a telefonat la Serviciul Vamal pentru a lua legătura cu acesta, însă nimeni nu a răspuns la telefon.