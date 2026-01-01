Începând cu 1 ianuarie, moldovenii vor beneficia de servicii de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare. R. Moldova aderă la „Roam Like at Home”

Din 1 ianuarie 2026, cetățenii R. Moldova care călătoresc în statele membre ale UE vor putea să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să folosească internet mobil la aceleași tarife, fără costuri suplimentare de roaming, exact ca acasă. Acest lucru va fi posibil în contextul aderării țării noastre la sistemul „Roam Like at Home” (RLAH) al UE, informează MOLDPRES.

Eliminarea tarifelor de roaming în UE va permite cetățenilor moldoveni să comunice la tarife naționale în spațiul european. De asemenea, va fi disponibilă aceeași calitate și viteză ca în R. Moldova, scrie sursa citată.

„Da, într-adevăr, este o noutate frumoasă. Noi, cei care deținem pachete celulare din Republica Moldova, nu vom achita costuri suplimentare, cum le achităm până în 31 decembrie, fiind în roaming în statele membre ale Uniunii Europene. Deci, vor fi aplicate regulile exact similare din cadrul Uniunii Europene. Tarifele vor fi similare cu cele din Uniunea Europeană, nu din Republica Moldova, pentru că ele sunt mai mari la moment”, a declarat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, răspunzând la o întrebare adresată de MOLDPRES.

Decizia privind aderarea R. Moldova la zona „Roam Like at Home” a Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026, a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene în vara acestui an.

Aderarea la regimul „Roam Like at Home” (RLAH) al UE are loc în urma finalizării procesului de transpunere a cadrului legislativ european privind roamingul în legislația națională.

În prezent, utilizatorii din Moldova beneficiază deja de tarife reduse la roaming, ca urmare a unui acord semnat în 2024 între autoritățile moldovene și UE.