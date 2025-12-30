DOC „Erau banii partidului” Șor. Detalii din sentința în cazul rapperului care a jefuit două femei de aproape 500 de mii de lei. Avocatul bărbatului a pledat pentru achitarea clientului său

Rapperul Ion Banaru, care a jefuit de 487 450 de lei două simpatizante ale fostului partid „Șor”, a fost condamnat la opt ani de închisoare, urmând să execute doar jumătate din pedeapsă, iar cealaltă parte fiind suspendată pe un termen de probațiune de trei ani. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 22 decembrie, la mai bine de doi ani după trimiterea dosarului penal în instanță.

Durata executării pedepsei va fi calculată din momentul reținerii inculpatului, care a fost dat în urmărire, conform procedurilor legale. Totodată, mijloacele bănești în mărime de 487 450 de lei au fost confiscate de către instanța de judecată prin sentința de condamnare a fostei bașcane a Autonomiei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a Svetlanei Popan, fostă secretară a ex-partidului „Șor”.

Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA), instanța a admis acțiunea civilă înaintată de una dintre părțile vătămate și a dispus încasarea de la inculpat a sumei de peste 20 000 de lei, constituită din prejudiciu material, moral și cheltuieli de asistență juridică.

Sentinţa poate fi atacată la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile de la data pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.

În ședința de judecată din 12 martie 2025, Ion Banaru a declarat că își recunoaște vina pentru ambele capete de acuzare — furt și huliganism, însă a refuzat să ofere declarații și să răspundă la întrebările adresate, potrivit sentinței consultate de Ziarul de Gardă.

Anatolii Toia, unul dintre avocații bărbatului, a susținut că vina inculpatului „nu a fost dovedită prin probe concludente, acuzarea nu a dovedit existența intenției specifice de jaf, nici caracterul huliganic al comportamentului, aceasta fiind o reacție defensivă”. Astfel, apărătorul a pledat pentru achitarea clientului său, cu reîncadrarea faptelor la samovolnicie și după caz la violența în stare de legitimă apărare sau săvârșirea infracțiunii cu depășirea limitei legale ale legitimei apărări cu aplicarea unei pedepse non-privative de libertate sau condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.

În urmă cu doi, Ion Banaru a declarat într-un podcast: „Eu mă gândesc dacă merită de răscolit și de scos adevărul. Cui îi trebuie adevărul? (…). Eu nu pot să scot acum adevărul, pentru că nu vreau să sufere alți oameni, dar nici eu nu vreau să sufăr, pentru că adevărul foarte mult m-ar ajuta (…)”.

„Erau banii partidului” Șor

Potrivit organelor de drept, bărbatul, aplicând „violență nepericuloasă” asupra femeilor Daria Trofim și Cristina Bulgar ar fi sustras un pachet în care se aflau mijloace bănești de 487 450 de lei, bani ce aparțineau fostului partid „Șor”. Incidentul a avut loc pe 20 decembrie 2022 în scara unui bloc din sectorul Rîșcani al capitalei. Ulterior, încălcând ordinea publică, rapperul ar fi aplicat violență în raport cu un taximetrist.

Partea vătămată, Cristina Bulgar, a declarat în fața instanței că îl cunoștea pe Banaru de aproximativ un an, cei doi fiind prieteni, fără a avea legături de rudenie.

„(…) Pe Trofim Daria o cunoaște din iunie 2022, deoarece ambele lucrează împreună la partidul Șor. Declarațiile pe care le-a dat la CNA le susține, dar pe cele de la poliție nu. Cu referire la activitatea la partid a indicat că pe 20 decembrie 2022, la sediul partidului Șor, ele cu Daria au primit o sumă mare de bani pentru plata participanților la proteste. Banii urmau să fie numărați și repartizați de ea și Daria. Suma din pachet era între 900 000 – 1 000 000 de lei, în bancnote de 200, 100 și 50 lei. Banaru a sunat-o toată ziua să se vadă, dar ea a refuzat spunând că este implicată cu treburi de la serviciu și că numără bani. El s-a supărat și i-a închis. Seara pe la 19:00 – 20:00 au intrat în bloc. La un moment dat a auzit un strigăt „Poliția!” și a apărut o persoană suspectă, pe care nu o cunoștea. Persoana era îmbrăcată în negru și cu o geantă în mână, fața era acoperită, nu își amintește cu ce era acoperită.

După voce a înțeles că este bărbat. După ce persoana a intrat în scara blocului, s-a apropiat de ele și a început să tragă geanta de la Daria, atunci a încercat să o ajute ca să nu-i ia pachetul, iar el a împins-o. Pachetul s-a rupt, iar banii au căzut pe jos. Atacatorul a fugit, dar nu știe dacă cu sau fără pungă. A mai indicat că în apropiere era un magazin, iar niște oameni de acolo au strigat atacatorului să stea pe loc, însă acesta a fugit. Când a ieșit din scară, ea a observat o mașină albă, care a pornit după făptuitor care alerga înainte (…). A menționat că Banaru știa că ea lucrează la partid și nu era de acord cu aceasta, considerând că este periculos (…)”, a susținut femeia.

„S-a refugiat pe teritoriul bisericii adventiste unde a încercat să se ascundă”

În sentință se mai menționează că bărbatul „s-a pregătit din timp pentru comiterea infracțiunii și s-a mascat cu o cagulă de culoare neagră, improvizată din maiou”.

„(…) Instanța de judecată reține că probele din dosar, analizate în ansamblu, sunt în măsură să demonstreze doar că la 20 decembrie 2022, aproximativ la ora 20:05, a acționat cu intenția de a sustrage în mod deschis bunurile altei persoane. El s-a pregătit din timp pentru comiterea infracțiunii și s-a mascat cu o cagulă de culoare neagră, improvizată din maiou. A intrat în scara 1, la etajul 1, a blocului locativ de pe strada ***, unde a lovit-o pe cet. Trofim Daria cu capul de ușa apartamentului, cauzându-i, conform raportului de expertiză judiciară, vătămare neînsemnată. După aceasta, în mod deschis i-a sustras din mână un pachet din polietilenă de culoare albastră, în care se aflau mijloace bănești în sumă de 487 450 lei și un pachet pentru jucării decorative, la prețul de 500 lei. La intervenția cet. Bulgar Cristina, orientată spre curmarea acțiunilor infracționale, el a îmbrâncit-o pe aceasta, după care a părăsit în grabă scara blocului, deplasându-se în direcția str. Nicolae Dimo, mun. ***. Astfel, Banaru Ion, prin acțiunile sale intenționate, a cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă totală de 487 950 de lei.

Tot el, la 20.12.2022, aproximativ la ora 20:15 min., în timp ce să retrăgea de la locul sustragerii deschise, iar victima Daria Trofim cerea ajutor și striga din urma lui că a fost jefuită, aflându-se pe str. ***, înțelegând că Iasciuc Oleg intenționează să-l oprească și să-l împiedice să plece, i-a aplicat acestuia multiple lovituri cu o rangă metalică în diferite regiuni ale corpului, cauzându-i, potrivit raportului de expertiză judiciară, plăgi contuze în regiunea parietală stânga și la nivelul feței, edem echimotic periotabil pe stânga și la nivelul feței, edem echimotic periorbital pe stânga, echimoză la nivelul mucoasei buzei superioare, edem posttraumatic și echimoza la nivelul brațului drept, echimoza și excoriațe la nivelul membrului superior stâng, care se califică ca vătămăare corporală ușoară. Ulterior, el a abandonat geanta cu bani și ranga și s-a refugiat pe teritoriul bisericii adventiste din preajmă unde a încercat să se ascundă”, se spune în hotărârea de judecată.

„Intenția inculpatului era să scape de urmărire sau să evite reţinerea sa”

În ceea ce privește învinuirea de huliganism, instanța a apreciat faptele ca fiind contravenție și a încetat procesul contravențional, din motiv că a expirat termenul de prescripție.

„(…) Nu s-a putut reține că inculpatul ar fi acționat din motive huliganice cu intenția de a perturba ordinea publică. Intenția inculpatului era să scape de urmărire sau să evite reţinerea sa. Instanța constată că Iasciuc Oleg a încercat să-l oprească pe Ion Banaru și să-l rețină. Aceasta a fost și percepția martorului Magari. Se reține că infracțiunea de huliganism presupune perturbarea ordinii publice. În contextul acesteia, făptuitorii au intenția de a orienta faptele lor spre public, de a le face vizibile publicului. Instanța nu neagă că urmare a sustragerii ordinea publică a fost perturbată: ori partea vătămată striga că a fost jefuită, iar inculpatul se deplasa mascat cu ranga în mână pe stradă. Totuși, acestea sunt consecințe ale faptei de sustragere deschise.

În contextul în care nici o probă nu demonstrează acest fapt, este greu de crezut că imediat după sustragere, intenția inculpatului a fost aceea de a perturba ordinea publică și de a atrage încă mai multă atenție asupra sa. Din contra, probele cauzei relevă că el l-a lovit cu ranga pe Oleg Iasciuc deoarece a înțeles că acesta intenționează să-l oprească și să-l împiedice să plece de la locul faptei. Prin urmare, în contextul neîntrunirii laturii subiective a infracțiunii de huliganism, aceste fapte a inculpatului nu pot fi încadrate la prevederile art. 287 Cod penal. Practica judiciară denotă că ele urmează a fi încadrate în funcție de gradul de violenţă sau de caracterul ameninţării cu violenţa (…)”, argumentează magistrații.

Prin urmare, instanța de judecată a ajuns la concluzia că este echitabilă și necesară aplicarea în raport cu inculpatul a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de opt ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu calcularea acestui termen din momentul reținerii, dintre care patru ani fiind cu suspendare.

„În încercarea de a concilia cele două interese divergente ce se desprind în speță anume grija de a nu încarcera pe perioade lungi persoane care anterior nu au fost în conflict cu legea, iar pe de altă parte de a contracara eficient pornirile orientate spre negarea normelor de drept, instanța de judecată a considerat că în speță, este justificată aplicarea în raport cu Banaru Ion a prevederilor art. 90/1 din Codul penal.

Individualizarea pedepsei într-o asemenea manieră va asigura prevenția specială și generală. Pe de o parte, în prima jumătate a executării pedepsei, inculpatul va avea posibilitatea să înțeleagă lipsurile și restrângerile pe care și le asumă în momentul în care încalcă prevederile legale, iar pe de altă parte, în cea de a doua parte a termenului de pedeapsă, va avea posibilitatea de a demonstra societății, că acesta are capacitatea de a se conforma sarcinilor și condițiilor ce-i sunt puse de către organele de drept prin reeducare, în caz contrar riscând să fie din nou încarcerat (…)”, se menționează în sentință.

Ion Banaru a fost reținut în acest dosar penal pe 20 decembrie 2022, fiind menținut în arest preventiv până în martie 2023, după care măsura a fost schimbată în arest la domiciliu, valabil până în iulie 2023.