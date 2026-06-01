Incendiul izbucnit într-un depozit de pe strada Lunca Bîcului din municipiul Chișinău a fost stins după 24 de ore

Pompierii au anunțat lichidarea incendiului izbucnit într-un depozit de pe strada Lunca Bîcului nr.41 din municipiul Chișinău. Pe parcursul nopții, echipele de intervenție au efectuat lucrări de monitorizare, securizare și stingere a focarelor mici, reușind lichidarea completă a incendiului în dimineața zilei de 1 iunie, la ora 07:38, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Reprezentanții rețelei de magazine auto Coleso.md au anunțat că „un incendiu devastator a cuprins depozitul central, centrul de service și magazinul, pe o suprafață de aproximativ 4000 m²”, iar prejudiciul preliminar este estimat la aproximativ 30 de milioane de lei.

Incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 31 mai într-un depozit în interiorul căruia se aflau utilaje tehnice, anvelope și cantități semnificative de ulei. Primele echipe de pompieri ajunse la fața locului au stabilit că flăcările se extind cu rapiditate și exista pericol de propagare către construcțiile din apropiere. Luându-se în calcul suprafața de ardere și pericolul iminent s-a anunțat nivel sporit de intervenție.

Conform ,,Planului național privind antrenarea forțelor și mijloacelor la lichidarea consecințelor situațiilor de urgență și excepționale”, în total la misiunea de stingere a incendiului au fost implicați 90 de angajați ai IGSU cu 12 autospeciale și 18 automobile auxiliare.

Totodată, în misiunea de stingere a incendiului au mai fost antrenate forțe și mijloace din cadrul IGP, IGC, SAMU, ÎCS ,,Chișinău-Gaz”, ÎCS ,,Premier Energy”, în total 16 persoane cu 7 unități de tehnică.

În urma incendiului, au fost distruse bunuri materiale din interiorul autoservice-ului și al depozitului pe o suprafață de circa 1000 m2.

În prezent, la fața locului își continuă activitatea Laboratorul Experimental Antiincendiar al IGSU în vederea înaintării ipotezelor și stabilirii tuturor circumstanțelor producerii incendiului.