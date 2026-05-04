Incendiul izbucnit într-un apartament din capitală, în urma focurilor de artificii: trei persoane și-au recunoscut vinovăția și sunt cercetate în stare de libertate

Trei persoane bănuite de utilizarea articolelor pirotehnice, fapt care a dus la izbucnirea incendiului într-un apartament de pe strada Nicolae Testemițanu din capitală, și-au recunoscut vinovăția și sunt cercetate în stare de libertate. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru.

Potrivit unor surse ale ZdG, printre persoanele reținute a fost și un cetățean ucrainean, originar din Odesa.

„Articolul incriminat persoanelor (art. 296 din Codul penal – încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor) nu prevede posibilitatea aplicării măsurii preventive sub formă de arest. Prin urmare, persoanele urmează a fi cercetate în stare de libertate.

Precizăm că acestea își recunosc vinovăția, iar cauza penală urmează să fie deferită justiției în cel mai scurt timp”, a precizat Violina Moraru.

În seara zilei de vineri, 1 mai, un incendiu a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Nicolae Testemițanu din capitală, la aproximativ ora 21:30, după ce în curte au fost lansate focuri de artificii care au durat câteva minute, după cum au transmis pentru Ziarul de Gardă unii dintre locatarii complexului locativ în care a avut loc incendiul.

Din imaginile trimise la redacția ZdG se poate vedea că focul a cuprins un apartament situat la ultimul etaj al unei clădiri cu 14 etaje. Martorii spun că a avut de suferit și apartamentul de la penultimul etaj.

Incendiul i-a scos din apartamente pe mai mulți dintre locatarii blocului, care au ieșit afară speriați de zgomotul puternic al artificiilor și de flăcările din apartamentele de la ultimele etaje. La fața locului au venit mai multe echipaje de pompieri și poliția. Incendiul a fost stins.

La fața locului, oamenii legii au stabilit că două persoane au utilizat articole pirotehnice în curtea unui bloc de locuit, ignorând normele de securitate, fapt care a dus la incendierea bunurilor de pe balconul unui apartament. Polițiștii au identificat și reținut, pentru 72 de ore, doi bărbați de 40 și 44 de ani, bănuiți de comiterea faptei.