VIDEO Incendiu într-un apartament din Chișinău, după ce au fost lansate focuri de artificii

Un incendiu a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Nicolae Testemițanu din capitală, în seara zilei de vineri, 1 mai, la aproximativ ora 21:30, după ce în curte au fost lansate focuri de artificii care au durat câteva minute, după cum au transmis pentru Ziarul de Gardă unii dintre locatarii complexului locativ în care a avut loc incendiul.

Din imaginile trimise la redacția Ziarului de Gardă se poate vedea că focul a cuprins un apartament situat la ultimul etaj al unei clădiri cu 14 etaje. Martorii spun că a avut de suferit și apartamentul de la penultimul etaj.

Incendiul i-a scos din apartamente pe mai mulți dintre locatarii blocului, care au ieșit afară speriați de zgomotul puternic al artificiilor și de flăcările din apartamentele de la ultimele etaje.

La fața locului au venit mai multe echipaje de pompieri și poliția. Incendiul a fost stins.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu a comunicat deocamdată despre acest caz.