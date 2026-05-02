Doi bărbați, reținuți de poliție, în contextul incendiului izbucnit într-un apartament de pe strada Nicolae Testemițanu

Polițiștii au identificat și reținut, pentru 72 de ore, doi bărbați de 40 și 44 de ani, bănuiți de utilizarea articolelor pirotehnice, fapt ce a dus la izbucnirea incendiului într-un apartament de pe strada Nicolae Testemițanu, anunță oamenii legii într-un comunicat de presă.

La fața locului, oamenii legii au stabilit că două persoane au utilizat articole pirotehnice în curtea unui bloc de locuit, ignorând normele de securitate, fapt care a dus la incendierea bunurilor de pe balconul unui apartament.



Polițiștii au identificat și reținut, pentru 72 de ore, doi bărbați de 40 și 44 de ani, bănuiți de comiterea faptei.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, mai transmit oamenii legii.



