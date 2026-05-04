VIDEO Acțiune de solidarizare dedicată securității digitale a jurnaliștilor. Directoarea CJI: „În anul 2025, s-a înregistrat cel mai mare număr de abuzuri împotriva jurnaliștilor din ultimii 10 ani”

O acțiune de solidaritate dedicată securității digitale a jurnaliștilor, desfășurată sub sloganul „Asta nu e opinie. E hărțuire. Stop violență digitală!”, a avut loc luni, 4 mai, în capitală. Evenimentul a început cu difuzarea unor înregistrări audio în care jurnaliștii sunt insultați sau amenințați de unele persoane.

Nadine Gogu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), a declarat că în anul 2025 s-a înregistrat cel mai mare număr de abuzuri împotriva jurnaliștilor din ultimii 10 ani.

„Am ales acest generic în acest an, pentru ca să scoatem în prim-plan fenomenul hărțuirii online a jurnaliștilor și jurnalistelor, care, din păcate, în ultimul timp a luat amploare și așa cum vedem din rapoartele naționale și internaționale, în anul 2025, s-a înregistrat cel mai mare număr de abuzuri împotriva jurnaliștilor din ultimii 10 ani. Din cazurile pe care le-am expus aici, vedeți că este vorba despre insulte, intimidări, chiar și amenințări cu moartea uneori. Noi credem că asta nu e opinie, asta nu e o formă legitimă de critică, asta e hărțuire, asta e violență digitală pe care noi nu ar trebui să o tolerăm și n-ar trebui să o normalizăm.

Noi azi venim cu un îndemn la acțiune – să ne solidarizăm cu colegii/ colegele care au fost în ultimii ani ținta unor astfel de abuzuri și să spunem clar că asta e violență digitală, dar nu doar de Zilele Libertății Presei. Eu cred că ar trebui să acționăm constant, ori de câte ori se întâmplă astfel de lucruri să le denunțăm organelor de drept. Cred că în acest fel am putea să contribuim la crearea unor precedente ca acei potențiali abuzatori să cunoască că libertatea de exprimare nu este impunitate și că dreptul la opinie se oprește atunci când se încalcă dreptul altor persoane când e vorba de atacuri și abuzuri”, a subliniat Nadine Gogu.

Pe 3 mai, de Ziua Internațională a Libertății Presei, CJI, alături de alte opt organizații neguvernamentale de media, a publicat Memoriul privind libertatea presei în R. Moldova, o sinteză a principalelor evoluții și involuții din domeniul mediatic în perioada 3 mai 2025 – 3 mai 2026. Documentul, lansat în contextul Zilei Mondiale a Libertății Presei, arată că mass-media din R. Moldova continuă să activeze într-un mediu marcat de probleme serioase, în pofida unor evoluții legislative și a măsurilor instituționale adoptate în ultimul an.

Memoriul constată degradarea condițiilor de activitate și a siguranței jurnaliștilor, în special pe fundalul hărțuirii online și al intimidărilor legate de reflectarea subiectelor politice sensibile. Documentul atrage atenția și asupra presiunilor exercitate asupra presei independente în UTA Găgăuzia, precum și asupra vulnerabilităților accentuate ale activității jurnalistice în regiunea transnistreană.

Documentul evidențiază unele progrese legislative, inclusiv modificările la Codul serviciilor media audiovizuale și inițiativele privind protecția jurnaliștilor. Totuși, rămân nesoluționate probleme esențiale legate de lipsa unui cadru coerent pentru presa scrisă și online, transparența insuficientă a proprietății media, absența unui mecanism anti-SLAPP eficient și dificultățile persistente privind accesul la informațiile de interes public.

Autorii memoriului atrag atenția și asupra fragilității economice a presei independente, cauzată de piața publicitară slab dezvoltată, dependența de granturi și concentrarea veniturilor din publicitatea online în mâinile marilor platforme tehnologice.

Organizațiile semnatare recomandă autorităților, între altele, să consolideze protecția legală și instituțională a jurnaliștilor, să adopte o nouă lege a mass-mediei, conformă standardelor internaționale, și să îmbunătățească accesul la informațiile de interes public.

Memoriul este semnat de Centrul pentru Jurnalism Independent, RISE Moldova, Centrul „Acces-Info”, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, Asociația Presei Electronice, Asociația Presei Independente, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul de Investigații Jurnalistice și Asociația Media Guard.