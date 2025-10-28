Incendiu mare în Durlești după ce o saună a luat foc. Patru echipaje de pompieri sunt la fața locului

O saună din Durlești a luat foc marți seara, 28 octombrie, iar la fața locului sunt prezente 4 echipaje, a transmis Inspectoratul General pentru Situații Urgente (IGSU) pentru ZdG.

Contactați de ZdG, IGSU a anunțat că incendiul are loc la o saună din localitatea Durlești, la adresa stradela 1 codrilor 52. Potrivit datelor, în apropiere este situată Woloshin banya.

Reprezentanții IGSU au spus că nu sunt raportate victime, iar la fața locului sunt 4 echipaje, fiind solicitat și al cincilea. Cauza încă urmează să fie stabilită.