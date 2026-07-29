Dacă ZdG nu era, atunci țara nu afla despre… De ce urmăresc ZdG mai multe personalități publice și ce articole le-au rămas în memorie

De 22 de ani, Ziarul de Gardă scrie despre corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului și alte subiecte de interes public, documentând cazuri care au marcat societatea din R. Moldova și nu doar. Investigațiile, reportajele și materialele publicate de ZdG au ajuns la milioane de cititori, au generat dezbateri, au provocat reacții și, în multe cazuri, au contribuit la schimbări.

În tot acest timp, alături de noi au fost experți, reprezentanți ai societății civile, jurnaliști, activiști și alte persoane active în spațiul public, care au urmărit, au distribuit și au adus investigațiile ZdG în atenția unui public și mai larg.

Cu ocazia aniversării a 22 de ani de activitate, am contactat câteva dintre aceste persoane pentru a le întreba ce înseamnă pentru ele Ziarul de Gardă și care sunt investigațiile sau materialele pe care și le amintesc cel mai bine.

Cătălin Lungu, actor și creator de conținut

Ziarul de Gardă e realmente un etalon al jurnalismului independent și de bun-simț. Cred că urmăresc activ Ziarul de Gardă de vreo 10 ani, cu remarca importantă că a început să mă intereseze mai mult spațiul social și politic de vreo 6 anișori. Deci, de 6 ani mă consider fidel Ziarului de Gardă.

Faza e că, atunci când aud o noutate, merg instant pe ZdG să văd ce zice, de asta ar fi lipsit de respect față de ZdG dacă aș alege un singur articol.

Ce-mi place la ZdG e că pot găsi lucruri pe care le spuneau/făceau politicienii cu ani în urmă, în felul acesta pot vedea schimbarea de retorică. La fel de impresionant e că pseudojurnaliștii sau jurnaliștii rău intenționați aduc deseori articolele ZdG în discuție, iau de acolo ce le convine, dovada că redacția voastră vorbește despre tot și nu e „presa de partid”, așa cum o numesc tot ei.

Cred că este evident și probabil răspunsul meu nu va fi deloc original, materialul cu cel mai mare impact este investigația „În slujba Moscovei”. Cred că datorăm foarte mult redacției voastre pentru acel material. Sunt sigur că au fost mulți oameni cărora li s-au deschis ochii după acea investigație, care nu lasă loc de interpretări. Se vede cât de autentic e. Mi-e greu să cred că ZdG a angajat actori pentru acel material, iar dacă a făcut-o, directorul de casting a fost senzațional.

Dacă ZdG nu era, atunci țara nu afla despre faptul că, odată ce ne integrăm în UE, europenii ne iau pământurile. Mi-a plăcut enorm acea doamnă care spune cu toată certitudinea că „ne fură casele”.

Îmi doresc să rămâneți în continuare echidistanți, să faceți investigații, că-mi plac mult, mă uit la ele ca la „blockbustere”. Vă mai doresc să se uite la voi și Gheorghe Gonța, poate așa își revine (bun, e evident că vă urmărește, zic și eu).

Sursa: instagram / Cătălin Lungu

Nata Albot, moderatoarea proiectului „Internetu’ Grăiește” și fondatoarea „KLumea”

Urmăresc Ziarul de Gardă de mai bine de 15 ani, cam de când ne-am mutat în Canada și aveam nevoie la depărtare de surse diverse de informare.

Evident că asociez ZdG cu investigațiile – cele care se fac cel mai greu, dar care au cel mai mare impact. Dar îmi place să urmăresc ZdG și pentru știri care vin din Parlament, pentru că nu am timp pentru ședințele parlamentului.

Mie îmi plac materialele făcute sub acoperire, pentru că ZdG practic sunt unicii care fac asta în R. Moldova. Mai apreciez enorm când ZdG îmi explică de-a fir a păr schemele lui Andronachi, procesele de judecată cu multe date și fapte și sentințele asupra marilor corupți. Apreciez și materialele în care ZdG ne arată averile nejustificate ale judecătorilor, despre cum Plahotniuc și banda au capturat statul.

Nu pot rezuma efortul echipei de ani de zile la investigațiile recente din campaniile electorale despre schema de fraudă construită de Șor și Kremlin, însă aceste investigații eu le cred iconice pentru ZdG, mai ales datorită impactului pe care l-au avut. Când materialul făcut de tine este difuzat de toată presa, înseamnă că ai făcut ceva cu adevărat important.

Dacă ZdG nu era, atunci țara nu afla despre cât avem de rânit ca să avem o țară demnă.

Doresc ZdG să nu se simtă singuri când e greu. Să împartă greul cu cititorii, comunitatea, patronii. Noi vedem și apreciem efortul depus, dar nu îl subestimăm și suntem gata să susținem.

Sursa: facebook / Nata Albot

Vadim Vieru, avocat și director de program la Asociația „Promo-LEX”

Citesc ZdG de foarte mulți ani, cred că de pe vremea studenției. Pentru mine a devenit deja o tradiție să privesc săptămânal sinteza săptămânii. Așa mă asigur că nu am scăpat nimic important. Citesc ZdG pentru că oamenii de acolo își fac meseria cinstit, verifică informația și scriu fără frică.

Asociez ZdG cu investigațiile despre averile judecătorilor și procurorilor, cu materialele despre frauda bancară și cu articolele despre oamenii care au avut de suferit din cauza sistemului – victime ale torturii, ale abuzurilor, oameni pe care altfel nu i-ar fi ascultat nimeni.

Lucrez ca avocat cu victimele torturii, așa că pentru mine cele mai importante rămân materialele despre aprilie 2009. ZdG a scris atunci când altora le era frică și a revenit la subiect ani la rând, ca să nu se uite. Cel mai mare impact cred că l-au avut totuși investigațiile despre averile magistraților. După ele oamenii au început să pună alte întrebări despre justiție, iar presiunea publică pentru curățarea sistemului a crescut.

Dacă ZdG nu era, atunci țara nu afla despre averile nedeclarate ale unor judecători și procurori, despre multe scheme din frauda bancară, despre ce se întâmplă în penitenciare și despre soarta multor oameni nedreptățiți. O parte din dosarele mari din ultimii ani au pornit de la o investigație publicată în ZdG.

La mulți ani, ZdG! Să rămâneți la fel de curajoși și de incomozi pentru cei care au ce ascunde. Cât timp existați, adevărul mai are o șansă în R. Moldova.

Sursa: Promo-LEX

Mariana Rață, cofondatoare TV8, jurnalistă de investigație

De 22 de ani, Ziarul de Gardă face ceea ce puțini mai au curajul să facă: pune întrebări incomode și dă voce celor care, altfel, ar rămâne neauziți.

Îmi amintesc bine de începuturile ZdG de la etajul 4 din Casa Presei. O echipă tânără și plină de dorința de a stârpi corupția și abuzurile dintr-o țară în care acestea s-au hrănit adesea din tăcere și din lipsa de transparență. Pentru democrația din R. Moldova, ZdG înseamnă, de 22 de ani, un pilon de rezistență și una dintre puținele garanții reale că cetățenii pot cere socoteală celor care conduc.

Dacă „dulăul” ZdG stă de veghe, știm că indiferent cine e la guvernare, interesul public va fi protejat de cei care abuzează de putere și ne fură. Ați demonstrat-o prin fapte – zeci de investigații despre averile nejustificate ale unor demnitari, despre schemele de corupție din instituțiile statului, despre abuzurile din justiție, despre interesele ascunse din spatele unor decizii publice.

La mulți ani, Ziarul de Gardă! Rămâneți la fel de neînfricați, de incomozi și o dovadă vie că jurnalismul de calitate poate schimba o țară!

Sursa: Moldova Europeană

Lilia Ojovan, prezentatoare TV și antreprenoare

De mai bine de 10 ani, vă citesc doar online și susțin munca enormă pe care o faceți.

Asociez ZdG cu investigațiile jurnalistice care au avut puterea să scoată la lumină ceea ce mulți ar fi preferat să rămână ascuns: corupție, abuzuri, interese ascunse și nedreptăți. Pentru mine, ZdG înseamnă jurnalism care nu se teme și, în calitate de jurnalist, respect enorm efortul pe care îl faceți.

Dintre toate investigațiile, cea care m-a impresionat (pe mine, toată țara și Europa) cel mai mult a fost cea realizată sub acoperire despre rețeaua Șor. A demonstrat cât curaj, câtă rigoare și câtă responsabilitate presupune jurnalismul de investigație atunci când scoate la lumină adevăruri de interes public. O altă investigație necesară societății noastre – despre salariile de la Moldatsa.

Consider că a avut un impact major, pentru că a răsturnat un tipar și a pornit un drum nou în ceea ce privește transparența salariilor și responsabilitatea instituțiilor față de modul în care sunt cheltuiți banii publici. Sunt genul de materiale care nu doar informează, ci pot genera schimbări reale.

Le mulțumesc colegilor de la Ziarul de Gardă pentru că de 22 de ani aleg adevărul chiar și atunci când este incomod. Munca voastră nu înseamnă doar articole și investigații, ci schimbări reale, instituții trase la răspundere și o societate mai informată. Sunteți dovada că presa este cu adevărat cea de-a patra putere în stat. Vă doresc să rămâneți la fel de curajoși, independenți și incomozi pentru cei care au ceva de ascuns. R. Moldova are nevoie de Ziarul de Gardă.

Sursa: facebook / Lilia Ojovan

Lilia Zaharia, directoarea Transparency International – Moldova

La începutul carierei mele de jurnalistă, am avut bucuria să fac, pentru o perioadă scurtă, parte din familia ZdG. A fost o experiență importantă pentru mine și mă bucur că am avut ocazia să cunosc din interior această redacție.

În cei 22 de ani de activitate, ZdG a demonstrat că jurnalismul adevărat înseamnă curaj, perseverență și responsabilitate față de oameni și societate. Prin investigațiile și materialele sale, ZdG a adus în spațiul public subiecte importante, a scos la lumină probleme și abuzuri și a contribuit la o societate mai informată și mai responsabilă. Pentru mine, ZdG rămâne un exemplu de presă independentă, care și-a păstrat vocea și misiunea, indiferent de provocări.

Iar pentru că munca bună trebuie și apreciată, vă doresc să adunați în continuare atât de multe premii și diplome, încât să fiți nevoiți să vă schimbați sediul pentru că nu mai aveți loc unde să le puneți!

La mulți ani, ZdG! Mult curaj, inspirație și cât mai multe investigații cu impact!

Sursa: facebook / Lilia Zaharia

Ilie Chirtoacă, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova

Citesc Ziarul de Gardă de mulți ani, pentru că este una dintre puținele publicații care investighează consecvent subiecte dificile, dincolo de comunicatele oficiale și declarațiile politice. Asociez ZdG cu anchete de calitate, bine documentate, care au adus lumină asupra unor probleme ascunse, au generat discuții publice și investigații penale și au determinat autoritățile să acționeze.

Personal, mi-au rămas în memorie relatările despre averile judecătorilor, analizate în raport cu salariile și veniturile lor oficiale. Memorabilă a fost și „Expoziția miliardului”, care a prezentat publicului, într-o formă accesibilă și puternică, amploarea fraudei bancare și consecințele acesteia. Un impact deosebit l-au avut și recentele anchete sub acoperire privind corupția electorală, deoarece au arătat direct mecanismele prin care voturile și opțiunile oamenilor sunt influențate sau cumpărate. Despre investigația privind directorul Moldatsa nici nu mai spun – a fost una dintre acele anchete care au arătat cât de important este jurnalismul de investigație pentru responsabilizarea persoanelor aflate în funcții publice.

Dacă ZdG nu ar fi existat, societatea ar fi aflat mult mai târziu – sau poate deloc – despre numeroase scheme de corupție, averi nejustificate și abuzuri de putere. Vă doresc curaj, rezistență și independență. Mi-aș dori mult să ajungeți mai aproape și de oamenii din nordul țării, unde informația de calitate nu ajunge întotdeauna. Continuați să puneți întrebările pe care alții le evită și să publicați adevăruri incomode, dar necesare.

Sursa: CRJM

Cristina Miron, creatoare de conținut

Citesc Ziarul de Gardă încă din perioada facultății de Jurnalism, adică de demult. A fost una dintre publicațiile care m-au făcut să înțeleg ce înseamnă jurnalismul de investigație și importanța documentării riguroase.

Asociez Ziarul de Gardă cu investigații ca „În slujba Moscovei”, „Armata digitală a Kremlinului” și materialele despre construcțiile ilegale din Pădurea Durlești. Sunt investigații după care instituțiile sunt obligate să reacționeze, se deschid dosare, au loc percheziții, demisii sau demolări.

„În slujba Moscovei” mi-a rămas cel mai mult în minte. În perioada aceea eram foarte implicată în explicarea, pe rețelele sociale, a modului în care funcționa propaganda și coruperea electorală. Investigația a venit cu exact ceea de ce aveam nevoie atunci: dovezi, documentare și imagini din interior. Pentru mine, acest material a fost un punct de referință. M-a ajutat să explic oamenilor nu doar că aceste scheme există, dar cum funcționează ele în realitate.

Cred că acesta este jurnalismul de investigație în cea mai valoroasă formă, atunci când informează publicul și îi oferă dovezi din interior. Cred că tot această investigație a avut un impact major, pentru că a urmat dosare, percheziții și oameni trimiși în judecată.

Dacă Ziarul de Gardă nu era, țara ar fi fost mai puțin informată, iar cei care abuzează de putere ar fi avut mult mai puține motive să se teamă că vor fi demascați.

Vă doresc să rămâneți la fel de curajoși, independenți și incomozi pentru cei care au ceva de ascuns. Să aveți mereu resurse, protecție și cititori care înțeleg cât de importantă este presa liberă. La mulți ani și cât mai multe investigații care nu doar informează, ci schimbă lucruri.