„Independența care ne unește”: Programul de evenimente dedicate celor 35 de ani de independență, aprobat de Guvern

R. Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un program național care va reuni evenimente culturale, educaționale, comemorative și festive, desfășurate până în luna decembrie 2026, a anunțat miercuri, 29 iulie, Guvernul. Miniștrii au aprobat Programul „Independența care ne unește. Moldova-35”, care include peste 20 de evenimente organizate în țară și peste hotare.

Astfel, tradițional, pe 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale, vor avea loc manifestările festive dedicate Zilei Independenței, dar și parada militară. Programul include, de asemenea, Marea Dictare Națională, organizată pe 31 august, precum și expoziții, documentare și proiecte dedicate tinerilor, desfășurate până la sfârșitul anului.

Programul mai prevede emiterea unei monede comemorative și a unei serii de mărci poștale, organizarea Galei Premiului Național, a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, a Zilelor Europene ale Patrimoniului și a Târgului Național al Covorului „Covorul Dorului”.

De asemenea, elevii și studenții vor participa la o serie de activități dedicate istoriei și valorilor naționale. Pe 1 septembrie, noul an de studii va începe cu „Lecția Independenței”, iar în școli vor fi organizate activități tematice în cadrul Decadei valorilor naționale.

„Celebrarea a 35 de ani de independență este o ocazie unică pentru întreaga societate să se unească în jurul unor valori și obiective comune, indiferent de limba vorbită, etnie, Ziua Independenței este dedicată tuturor moldovenilor. Invităm toți cetățenii acestei țări, de la mic la mare, să se alăture activităților planificate de Ministerul Culturii și de alte instituții ale statului”, a menționat ministrul Culturii, Dan Suruceanu.

În total, programul include peste 20 de acțiuni consacrate marcării acestui moment istoric, care urmează să fie realizate cu implicarea autorităților publice centrale, autorităților administrației publice locale, instituțiilor culturale, mediului academic și organizațiilor societății civile.

Totuși, la propunerea ministrului Suruceanu, concertul de Ziua Limbii Române din acest an a fost anulat. În urma deciziei, prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că este nevoie „să mai tragem cureaua și noi ca stat, nu doar cetățenii”.