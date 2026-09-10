În premieră, un cetățean indian va fi extrădat din R. Moldova în India. Acesta este acuzat de omor și trafic de droguri

Un cetățean indian va fi extrădat, în premieră, din Moldova în India, după ce pe 16 iulie a devenit definitivă hotărârea instanței de judecată privind admiterea demersului Ministerului Justiției de extrădare, a anunțat joi, 10 septembrie, Procuratura Generală (PG).

Acesta este urmărit internațional de autoritățile indiene în cadrul a trei cauze penale aflate pe rol, fiind acuzat de comiterea unor infracțiuni deosebit de grave, inclusiv omor, tentativă de omor, utilizarea ilegală a armelor de foc și trafic de droguri.

Persoana a fost reținută pe 24 februarie 2026, la punctul de trecere a frontierei de stat, în baza unei notificări INTERPOL emise ca urmare a solicitării autorităților competente ale Indiei.

„În cadrul procedurii de extrădare, Procuratura Generală a întreprins toate măsurile procesuale necesare pentru asigurarea prezenței persoanei și prevenirea eschivării acesteia, inclusiv prin susținerea demersurilor privind aplicarea și menținerea măsurii arestului preventiv până la soluționarea definitivă a procedurii. Pe parcursul examinării cererii de extrădare, Procuratura Generală a menținut un dialog constant cu autoritățile competente ale Republicii India, asigurând astfel schimbul operativ de informații și documente relevante, clarificarea aspectelor juridice și procedurale, precum și coordonarea acțiunilor necesare pentru soluționarea cererii”, a scris PG.

Potrivit informațiilor comunicate de partea indiană, cauzele penale în care este vizată persoana se află în faza de judecată, aceasta urmând să răspundă în fața instanțelor competente din India pentru faptele care îi sunt imputate.

„Această procedură constituie o premieră în cadrul cooperării judiciare dintre R. Moldova și India, reprezentând un rezultat important al colaborării instituționale dintre autoritățile celor două state.”

În primul semestru al anului 2026, 34 de persoane anunțate în urmărire internațională de autoritățile altor state au fost reținute în R. Moldova. În anul 2022 – 52 de persoane au fost reținute, 34 de persoane în 2023, 40 în 2024, 42 în 2025.