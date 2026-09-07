În mai multe localități din țară vor avea loc sistări ale livrării gazelor naturale în această săptămână. Lista adreselor afectate

Începând de luni, 7 septembrie și până sâmbătă, 12 septembrie, vor avea loc sistări temporare ale livrării gazelor naturale în mai multe localități din țară, în legătură cu executarea unor lucrări planificate la rețelele de distribuție, informează S.A. „Energocom”.

„Lucrările sunt executate de operatorii sistemelor de distribuție și sunt necesare pentru întreținerea, modernizarea și asigurarea funcționării sigure a rețelelor de gaze naturale”, conform informațiilor companiei.

Orarul și localitățile unde vor avea loc deconectări:

7 septembrie, ora 09:00 – 11 septembrie, ora 17:00;

Sistarea va viza 8088 locuri de consum din Ciorescu, Făurești, Cricova, Goian, Goianul Nou, Grătiești și Hulboaca, precum și unele locuri de consum din Stăuceni. Lista adreselor pentru care vа fi sistată livrarea gazelor naturale: AICI.

7 septembrie, ora 09:00 – 11 septembrie, ora 21:00;

Livrarea gazelor naturale va fi sistată în satele Măgdăcești, Porumbeni, Pașcani, Ratuș, Drăsliceni și Logănești pentru 3.462 de consumatori casnici și 48 de consumatori noncasnici. Lista adreselor pentru care vа fi sistată livrarea gazelor naturale: AICI.

7 septembrie, ora 08:00 – 12 septembrie, ora 08:00;

Sistarea va viza 508 de consumatori casnici din orașul Strășeni. Lista adreselor pentru care vа fi sistată livrarea gazelor naturale: AICI.

7 septembrie, ora 09:00 – 12 septembrie, ora 09:00;

Livrarea gazelor naturale va fi sistată în satele Speia și Șerpeni pentru 1.615 de consumatori casnici și 28 de consumatori noncasnici. Lista adreselor pentru care vа fi sistată livrarea gazelor naturale: AICI.