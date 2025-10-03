În Belgia, 15 drone au fost observate deasupra unei baze militare

În Belgia, în noaptea de 3 octombrie, au fost observate 15 drone deasupra bazei militare Elsenborn din estul provinciei Liège, care se învecinează cu Germania, scrie Meduza cu referire la presa belgiană. Ministerul Apărării din Belgia a confirmat această informație și a declarat că investighează incidentul.

Baza militară Elsenborn este un centru de instruire, unde se desfășoară, printre altele, exerciții de tragere. Potrivit presei belgiene, dronele au fost observate întâmplător, în timp ce la bază se testau sisteme de detectare a dronelor.

Analistul militar al canalului, Jens Fransen, a declarat că, potrivit datelor preliminare, dronele au zburat din Belgia peste graniță în Germania. Acolo au fost observate de poliția dintr-un mic oraș numit Düren. Nu se știe de unde au zburat în Belgia.

În noaptea spre 3 octombrie, Aeroportul din München, Germania, a fost închis peste noapte din cauza apariției unor drone, care au forțat anularea sau devierea a zeci de zboruri în ajunul unei sărbători naționale și au amplificat îngrijorările cu privire la vulnerabilitatea infrastructurii critice din Europa.

Incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al țărilor UE

Europa se află în stare de alertă maximă după ce mai multe țări membre NATO au raportat incursiuni ale dronelor rusești în spațiul lor aerian.

Săptămâna trecută, Estonia și Polonia au solicitat consultări cu alte state membre NATO după ce Rusia le-a încălcat spațiul aerian în cadrul unor incidente separate. România, un alt stat membru NATO, a declarat, de asemenea, că i-a fost încălcat spațiul aerian.

Drone au pătruns și în spațiul aerian românesc, însă Bucureștiul a decis să nu le intercepteze.

Din cauza rapoartelor privind dronele, aeroporturile din Norvegia și Danemarca, în special, și-au întrerupt în repetate rânduri activitatea.