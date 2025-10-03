Aeroportul din München, închis în timpul nopții din cauza unor drone: 17 zboruri au fost anulate, iar altele au fost redirecționate. Circa trei mii de pasageri au fost afectați

Aeroportul din München, Germania, s-a redeschis în dimineața zilei de vineri, 3 octombrie, după ce a fost închis peste noapte din cauza apariției unor drone, care au forțat anularea sau devierea a zeci de zboruri în ajunul unei sărbători naționale și au amplificat îngrijorările cu privire la vulnerabilitatea infrastructurii critice din Europa, scrie Reuters.

Un zbor din Bangkok a fost primul al zilei care a aterizat în jurul orei 05:25, potrivit site-ului web al aeroportului.

Aeroportul a declarat că mai multe apariții ale unor drone joi seara târziu au forțat controlul traficului aerian să suspende operațiunile, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri și la perturbarea călătoriilor pentru aproape 3 000 de pasageri, cărora li s-au furnizat paturi de campanie, pături și alimente.

Alte 15 zboruri care urmau să aterizeze au fost redirecționate către alte orașe, printre care Stuttgart, Nürnberg, Viena și Frankfurt, a declarat aeroportul.

Dronele au fost observate târziu în seară deasupra aeroportului, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru ziarul Bild. Dar, deoarece era întuneric, nu s-a putut determina dimensiunea și tipul dronelor, a adăugat el. Poliția nu a răspuns la solicitările Reuters de a comenta.

Incidentul de la München este cel mai recent dintr-o serie de incidente similare cu drone care au zguduit aviația europeană și au ridicat îngrijorări mai ample privind securitatea, după ce săptămâna trecută intruziunile în spațiul aerian au determinat închiderea temporară a aeroporturilor din Danemarca și Norvegia.

Incidentele au provocat o reacție puternică din partea liderilor Uniunii Europene, care au susținut miercuri, la summitul de la Copenhaga, planurile de consolidare a apărării blocului cu măsuri anti-drone.

„Europa trebuie să fie capabilă să se apere”, a declarat prim-ministrul danez Mette Frederiksen după reuniune.

Autoritățile nu au acuzat public un actor specific pentru incidentul cu drone de la München, dar unii oficiali europeni au sugerat că Rusia se află în spatele altor încălcări recente ale spațiului aerian.

„Rusia încearcă să ne testeze. Dar Rusia încearcă, de asemenea, să semene diviziune și anxietate în societățile noastre”, a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.