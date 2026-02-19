Igor Grosu: „Reforma administrației publice locale trebuie realizată în această toamnă. Nu avem timp pentru a aștepta”

„Reforma administrației publice locale trebuie realizată în toamna anului curent. În acest mod, vom avea la dispoziție un an pentru a ne pregăti pentru alegerile locale, așa cum prevăd normele electorale”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

„Vorbim cu aleșii locali, merg și eu la aceste întâlniri din teritoriu. Ceea ce am observat este faptul că toată lumea înțelege că această reformă este inevitabilă. Unii vociferează acest lucru, alții consideră că primăriile lor trebuie să fie centrul viitoarei conglomerații, unii zic hai să mai așteptăm câțiva ani. Eu le spun foarte sincer – noi nu avem timp pentru a aștepta, deoarece următorul ciclu electoral începe în 2027. Asta înseamnă că trebuie să avem aceste discuții sincere despre tendințele demografice, sporirea calității serviciilor, investiții mai țintite în infrastructură. Dacă apare un conglomerat format din mai multe primării, este evident că trebuie să investim în drumuri, interconexiuni, să creăm centre multifuncționale la nivel de sat, să digitalizăm toate serviciile, astfel încât oamenii să nu trebuiască să meargă în raion pentru a beneficia de aceste servicii”, a punctat Igor Grosu.

La sfârșitul lunii ianuarie, Guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că proiectul conceptului reformei administrației publice locale va fi prezentat la sfârșitul lunii februarie-începutul lunii martie. Ulterior, vor fi definitivate toate aspectele tehnice ale reformei, urmând ca în toamna acestui an proiectele să fie prezentate în Parlament.

Potrivit autorităților, reforma urmărește dezvoltarea comunităților locale prin administrații mai puternice și prin reducerea primăriilor. În ultimii doi ani, doar în două raioane din R. Moldova s-a încheiat procesul de amalgamare: Leova și Fălești, în timp ce alte zeci de localități parcurg etape de consultare și planificare pentru potențiale viitoare amalgamări.