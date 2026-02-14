Guvernatoarea BNM: „Economia a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a PIB”

Economia a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a Produsului Intern Brut (PIB), iar în prima lună a acestui an rata anuală a inflației s-a situat la 4,85%, reintrând în coridorul țintei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), a anunțat Anca Dragu, guvernatoarea BNM.

Potrivit guvernatoarei, vineri, 13 februarie, a fost publicat Raportul asupra inflației nr. 1/2026, „un document care confirmă consolidarea stabilității prețurilor și semnale clare de revigorare a economiei R. Moldova”.

Conform Raportului, pe parcursul anului 2025, inflația s-a situat peste limita superioară a intervalului-țintă, din cauza scumpirilor la gaze, energie termică și electrică. De asemenea, în perioada ianuarie – septembrie 2025, economia a fost cu 2,0% peste nivelul din anul precedent.

„Prin măsurile recente de politică monetară – reducerea ratei de politică monetară și eliberarea lichidităților în sistemul bancar – transmitem un mesaj clar: stabilitate, predictibilitate și sprijin pentru investiții. Ne dorim ca antreprenorii să poată planifica pe termen lung, beneficiind de condiții de finanțare mai favorabile”, a scris Dragu.

Totodată, aceasta a menționat că BNM va continua să monitorizeze evoluțiile interne și externe, „acționând cu prudență și responsabilitate pentru a menține inflația în jurul țintei și pentru a asigura un mediu economic solid, în beneficiul cetățenilor și al mediului de afaceri”.