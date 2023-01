Gestul de rea voință

Campania de „trimitere acasă” a deținuților care au luptat în CMP „Wagner” a dat roade: activiștii pentru drepturile omului vorbesc despre un nou val în închisorile rusești al celor care vor să se înscrie pe front

Acum șase luni, au apărut primele informații despre recrutarea deținuților ruși pentru a participa la războiul din Ucraina. Apoi, șeful companiei militare private (CMP) „Wagner”, Evgheni Prigojin, a promis condamnaților să fie eliberați după șase luni de participare la ostilități. Au trecut șase luni, iar acum media lui Prigojin, RIA FAN, a lansat o serie de videoclipuri despre cum deținuții care au participat la războiului din Ucraina și-au obținut libertatea mult așteptată, scrie Novaya gazeta. Europe.

Cu profund respect

În videoclipurile distribuite pe net, Prigojin vizitează spitale și centre de reabilitare, oferă premii de stat și petrece prima partidă de peste două duzini de foști „wagneriți” la libertate, adresându-le, la despărțire, cuvinte „paterne”: „Societatea ar trebui să-i trateze cu cel mai profund respect. Iar legea nu ar trebui să o încalce… Nu bea mult, nu consuma droguri, nu viola femei. Nu facem nebunii. Poliția ar trebui să vă trateze cu respect”. Prigojin mai adaugă și faptul că ușile CMP „Wagner” sunt întotdeauna deschise pentru acești oameni.

Drept răspuns, câteva zeci de bărbați spun în cor că vor să revină și „să ducă la sfârșit ceea ce au început”:

„Aceasta nu mai este muncă, este viață. Bineînțeles, vom reveni”.

RIA FAN scrie că șeful CMP a înmânat medalii „Pentru Curaj” foștilor deținuți.

Proiectul „Agenție” a identificat pe filmulețele și fotografiile distribuite de RIA FAN mai mulți deținuți ieșiți la libertate. Unul dintre aceștia se aseamănă mult cu medicul veterinar Dmitri Karavaicik, care a fost condamnat, în iulie 2019, la 17 ani într-o colonie cu regim strict pentru „crearea unui grup criminal în scopul producerii și vânzării de amfetamine”. Un alt personaj din videoclip, Alexander Suetov, a primit 10 ani într-o colonie cu regim strict în anul 2020 ca organizator al unui grup criminal care a atacat mai multe magazine de bijuterii.

„În cadrul grupului afișat în videoclipuri, se află și unul dintre tutelații noștri, Andrey Yastrebov”, spune Olga Romanova, fondatoarea Fundației „Русь сидящая”. „Era în primul detașament și a supraviețuit datorită surorii sale, care a scris tuturor autorităților, a acordat numeroase interviuri și a atras atenția asupra numelui său în diverse moduri. Presupun că, pentru PR, Andrei ar fi putut fi cruțat pe câmpul de luptă și eliberat în prima partidă. Din păcate, Yastrebov a refuzat, până acum, să comunice cu oricine”.

Puterea a patra

Merită accentuat faptul că, aparent, nu există încă o bază legală reală pentru eliberarea deținuților care merg la război. „Putem doar ghici cum se desfășoară procedura de „eliberare” a condamnaților recrutați de CMP „Wagner”, spune avocatul fundației „Русь сидящая”, Aliona Savelieva. „Nu există nicio procedură legală pentru asta. Se crede că aceasta a fost o „grațiere” cu dată anterioară. Dar trebuie să înțelegeți că procedura de grațiere nu este rapidă și ușoară. Pentru claritate: în 2021, doar șase condamnați au fost grațiați de președinte. Înlăturarea cazierului judiciar este posibilă printr-o hotărâre judecătorească. Dacă condamnatul, după ispășirea pedepsei, s-a comportat impecabil și, de asemenea, a compensat prejudiciul cauzat prin infracțiune, atunci, la cererea acestuia, instanța îi poate înlătura condamnarea înainte de termen sau prin decretul președintelui”.

Evgheni Prigojin

„Într-una din imaginile video, Prigojin spune că foștii deținuți au obținut deodată și grațiere, și amnistiere, și anularea sentinței”, explică Olga Romanova. „Aici trebuiau să participe trei ramuri ale autorității. Amnistierea este adoptată de Duma de Stat și aprobată de Consiliul Federației. Nu am auzit nimic în acest sens. Grațiază președintele. Despre acest fapt apar informații pe site-ul oficial. Nu am văzut acolo vreo informație de acest gen. Anularea sentinței, în Rusia, o poate face instanța de judecată. Dar, din ceea ce știm, nicio instanță nu s-a ocupat public de anulări de sentințe în masă. Concludem că toate aceste decizii le-a luat Evgheni Prigojin personal, care astăzi a devenit puterea a patra în Rusia. De asemenea, nu este niciun mecanism legal care să permită scoaterea deținuților din închisori la război. A fost călcat în picioare tot sistemul de drept și sistemul judiciar. Și-au șters bocanii cu sentințele criminalilor”, conchide Romanova. Aceasta consideră, totodată, că, în cazul dat, este arătat un „exemplu” societății: poți să comiți orice infracțiune, să te înscrii în CMP și, dacă ai noroc, să revii și încă să mai primești bani.

40 de mii de criminali

Astăzi, în CMP pot fi recrutați 40 de mii de deținuți ruși. Această cifră a fost anunțată în cadrul unui briefing la Washington de către purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby. Numărul total al grupării „CMP Wagner” în Ucraina, potrivit lui Kirby, este de 50 de mii de oameni. În ultimele săptămânii, circa o mie dintre aceștia au murit, 90% dintre ei fiind deținuți, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA. „El (Prigojin) practic aruncă trupurile în mașina de tocat din Bahmut”, a punctat Kirby. Acesta a mai declarat că Prigojin cheltuie pentru întreținerea CMP circa 100 de milioane de dolari pe lună.

După părerea Olgăi Romanova, 40 de mii de deținuți au fost recrutați în „gruparea Wagner” încă anul trecut. În luna decembrie, rata de recrutare a scăzut semnificativ. Deținuții care s-au confruntat cu numeroase cazuri de crime extrajudiciare, întreprinse de CMP ca pedeapsă, au încetat să se înscrie în organizație chiar și sub presiunea administrației închisorilor. „Conform datelor noastre, la sfârșit de toamnă, au fost înregistrate mai bine de 50 de omoruri extrajudiciare ale deținuților din cadrul CMP”, spune Olga Romanova. „Însă, campania activă de PR lansată în ultimele zile pentru eliberarea deținuților a dat roade: un val de entuziasm are loc sub ochii noștri, oamenii se înscriu la fugă”, susține Romanova. Totodată, aceasta menționează că

nu există date despre pierderile în rândurile grupării „Wagner”. Imediat ce unitatea suferă pierderi grave, aceasta este imediat reorganizată.

Pe de altă parte, Romanova susține că ar exista un plan ca deținuții recrutați, după lupte, să nu fie eliberați, dar să fie siliți să se stabilească pe teritoriile ocupate de Rusia. În altă ordine de idei, Romanova este sigură că, în viitorul apropiat, la libertate vor ieși deținuți care nu au luptat niciunde. Ar exista anumite scheme propuse deținuților care își doresc să iasă la libertate, dar să nu participe în lupte: „Plătești și te stabilești, pe perioada contractului, în Luhansk sau plătești mai mult, mori fictiv (ești declarat ucis, n.r.) și obții acte noi. Prețul variază în mediu între 70 și 100 de dolari”.

