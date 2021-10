Gest emoționant la o casă de bătrâni: Le-au fost donate o tonă de mere, cumpărate de la un agricultor aflat în dificultate

Astăzi, de Ziua Mondială a persoanelor în etate, agricultoarea Diana Crudu, împreună cu alți donatori, a oferit o tonă de mere la cantina Fundației de Binefacere „Casa Providenței”, ajutând totodată și un agricultor aflat în dificultate. Diana speră ca gestul ei să inspire și alte persoane în a face donații la casele de bătrâni.

„Marcăm astăzi Ziua Mondială a persoanelor în etate. În același timp, la noi producătorii agricoli sunt într-o stare foarte tristă, în special producătorii de măr. Bărbatul care le-a adus aici a zis că are 7 ha și are impresia că le va scoate, nu mai rezistă. Procesatorii cumpără cu 1,20 lei. Ne-am gândit cum să facem un gest bun și pentru agricultor, și pentru bătrâni.

M-am dus la Piața Revenco, am întrebat cine are mere, am zis că voi cumpăra de la un necunoscut care are cea mai mare nevoie. Erau acolo mai mulți producători și am întrebat care este în cea mai disperată situație. Alți colegi mi-au indicat agricultorul cu situația cea mai delicată, ne-am înțeles cu el, a adus, le-am descărcat, am achitat. Bătrânii mereu se bucură când merge cineva la ei.

M-am gândit că așa o să inspir și pe alții, că mai sunt case de bătrâni în R. Moldova și poate se mai adună 2-3 oameni și mai duc 2-3 tone în altă parte, mai ales că nu se știe cum vom fi noi și ce vom ajunge când vom fi bătrâni”, spune Diana.