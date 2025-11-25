G4Media Percheziții în Suceava, într-un dosar de pașapoarte false. S-ar fi emis documente pentru cetățeni din R. Moldova, Rusia, Ucraina și alte țări din fostul URSS

Organele de drept din România au pus în executare marți dimineață, 25 noiembrie, 17 mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice. Activitățile operative sunt realizate într-un dosar în care funcționari publici din județul Suceava sunt cercetați pentru fals și complicitate la fals informatic, scrie G4Media.

„Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării, a obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea, în ceea ce privește domiciliul, dar și cu privire la dobândirea cetățeniei române pentru persoane născute în Federația Rusă, Ucraina, R. Moldova și alte țări din fostul URSS.

Datele nereale se referă la certificate de cetățenie falsificate și la domiciliul persoanei, care este fictiv, deoarece beneficiarul nu a locuit niciodată la adresa respectivă, totul cu scopul obținerii de către beneficiar a unui act de identitate care face dovada identității, a cetățeniei române și, după caz, a domiciliului sau a reședinței în România”, precizează procurorii români.

Beneficiarii au obținut cărți de identitate cu stabilirea domiciliului la imobile aparținând unor cetățeni români care nu erau titularii spațiului respectiv, fiind vorba de clădiri improprii sau dezafectate, sau fară acordul proprietarilor, prin întocmirea în fals a declarațiilor de luare în spațiu și, implicit, fără prezența lor în fața funcționarului de la Serviciul de Evidență a Persoanelor, mai scrie presa română.

În cazul a 18 beneficiari ai acestor acte s-a început urmărirea penală. Ei ar fi obținut pașapoarte pe baza unor certificate de cetățenie falsificate anterior.

