SURSE Cine este fostul ministru vizat de perchezițiile efectuate într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice și a spălării banilor

Fostul ministru al Apărării în Guvernul Tarlev, Valeriu Pleșca, fost lider al Mișcării social-politice „Forța Nouă”, este vizat de perchezițiile efectuate de oamenii legii într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice, dar și a spălării banilor în proporții deosebit de mari, conform unor surse ale Ziarului de Gardă.

Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în vederea stabilirii circumstanțelor privind legalitatea modificării statutului și conducătorilor unui partid politic, dar și legalitatea finanțării partidului respectiv prin intermediul persoanelor interpuse, se spune într-un comunicat recent al Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Valeriu Pleșca s-a lansat în politică în 1997, odată cu fondarea Mișcării social-politice „Forța Nouă”, fiind ales președinte al formațiunii. A devenit deputat în 1998, fiind reales în funcție în 2001. În anul 2003, Valeriu Pleșca, în calitate de lider al formațiunii politice „Forța Nouă”, a fost printre liderii de partide care au format un bloc parlamentar cu Partidul Comuniștilor.

În decembrie 2004, prin decretul prezidențial semnat de Vladimir Voronin, Pleșca a fost numit în funcția de ministru al Apărării în R. Moldova în Guvernul Tarlev. Ulterior, în 2005, Valeriu Pleșca obține din nou funcția de ministru al Apărării în noul Guvern, condus tot de Vasile Tarlev. În 2007 și-a încetat activitatea la minister.

În 2010 a participat în calitate de candidat independent la alegerile parlamentare, acumulând 2036 de voturi, adică 0,12%. La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, a candidat din nou ca independent, acumulând 991 de voturi valabil exprimate, adică 0,06%.

În iunie 2011, ZdG a scris că, deși nu lucra, politicianul avea oficial un venit lunar de cel puţin 25 de mii de lei exclusiv din donaţii, depozite bancare de aproape un milion de lei, o casă de locuit cu pământ aferent în municipiul Chişinău, un automobil Mercedes Benz şi se plimba prin Chişinău cu un camion militar „URAL” împrumutat.

„Politica nu-mi este străină, am suficientă experiență și expertiză și alături de echipa puternică și oamenii de calitate din PSDE, sunt sigur că vom reuși să schimbăm lucrurile în bine”, așa își argumentează Pleșca intenția de a candida la prezidențialele din 2024.