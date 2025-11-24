G4Media Aproximativ 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești. Persoanele ar fi utilizat inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă

Circa 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General din România, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro. În acest an, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 a cerut judecătorilor să anuleze certificate de naștere românești eliberate pe numele a zeci de cetățeni din Rusia care au depus la ghișee documente de identitate false.

Conform informațiilor G4Media.ro, cei mai mulți dintre cei luați în vizor de autoritățile române au folosit certificate de cetățenie false, presupus eliberate de consulate ale României peste hotare, pe baza cărora au primit, apoi, din partea autorităților din România buletine și pașapoarte care le-au permis să călătorească liber în statele Uniunii Europene.

Există, însă, și aproape 20 de cazuri în care cetățeni ruși ar fi primit din partea autorităților române buletine și pașapoarte românești, prezentând în cadrul procedurii de redobândire a cetățeniei române identitatea unor soldați ucraineni care au murit pe câmpul de luptă după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022, mai susține sursa G4Media.ro. Este cazul unui traficant de droguri dat în urmărire generală de justiția rusească și care a fugit în Spania.

Cele două metode de fraudare

Ucraineanul Roman Volosciuk, născut pe 4 noiembrie 1994, a murit, în martie 2024, pe câmpul de luptă, apărându-și țara în fața agresiunii Rusiei. În acest moment, identitatea sa este folosită de un rus – Rolan Asanov, născut pe 2 iunie 1986, un traficant de droguri dat în urmărire generală în Rusia și fugit în Spania de unde, prin intermediul unei rețele transfrontaliere și a circa 15 mii de euro, parte mită pentru funcționarii unui Serviciu de Evidență a Populației din nordul României, a obținut un buletin românesc cu numele Roman Volosciuk, situație care îi permite să își ascundă identitatea și să călătorească liber în țările din Uniunea Europeană, scrie G4Media.

Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Națională pentru Cetățenie nu au răspuns până acum la o solicitare de informații din 6 noiembrie pe acest subiect, în timp ce Direcția Generală Pașapoarte a comunicat că „în cazul în care la depunerea cererilor de eliberare a pașaportului se prezintă și certificate de cetățenie, specialiștii structurilor de pașapoarte efectuează verificări extinse asupra acestora, iar în situația în care identifică certificate neconforme, sesizează instituțiile competente”.

Cetățeni ruși care ar fi primit fraudulos cărți de identitate românești între 2022 și 2024