Fraudele cu investiții și criptomonede, tot mai frecvente. Recomandările pentru cetățeni

Fraudele cu investiții și criptomonede au devenit tot mai frecvente în mediul online, avertizează Agenția pentru Securitate Cibernetică. Mai exact, escrocii promovează „oportunități” cu „riscuri minime”, care ar duce la „câștiguri rapide” și „profituri garantate” pentru a convinge utilizatorii să transfere bani sau să ofere date personale.

„Poți fi contactat prin rețele sociale sau aplicații de mesagerie și îndemnat să investești pe o platformă care pare legitimă, însă care este controlată de atacatori”, exemplicifăc Agenția pentru Securitate Cibernetică.

Pentru a te proteja, specialiștii în securitate cibernetică recomandă:

Verifică dacă platforma oferă informații clare despre companie și date de contact;

Evită investițiile promovate prin mesaje nesolicitate sau grupuri private;

Nu transmite bani, date personale sau informații bancare persoanelor care promit câștiguri garantate;

Informează-te din surse diferite înainte de a lua o decizie;

Dacă o investiție promite câștiguri mari într-un timp foarte scurt, este un semnal de alarmă.

La Parlament au avut loc, vineri, 12 iunie, audieri publice privind provocările actuale și soluțiile de prevenire și combatere a fraudelor telefonice și online. Datele prezentate de instituțiile abilitate la audieri au arătat că fenomenul fraudelor telefonice și online este în continuă creștere, pe fondul digitalizării accelerate a serviciilor financiare și de comunicare. Atunci, Poliția gestiona 754 de dosare privind fraudele telefonice.