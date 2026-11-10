Peste 250 de mii de buletine de vot, tipărite pentru scrutinul din Găgăuzia de duminică

Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei și Bașcanului autonomiei, care se vor desfășura duminică, 15 noiembrie 2026. În total, pentru aceste scrutine, Comisia va tipări 258 780 buletine de vot, potrivit unui comunicat al instituției.

Atât pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei , cât pentru alegerea Bașcanului Găgăuziei au fost tipărite câte 129 390 de buletine de vot.

Pentru ambele scrutine, vor fi tipărite câte 8 150 buletine de vot în limba română, 100 740 în limba rusă și 20 500 în limba găgăuză.

„Buletinele de vot se vor deosebi după culoare: cele pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară vor avea culoarea gri-verzui, iar cele pentru alegerea Bașcanului Găgăuziei – violet-indigo pal”, a precizat CEC.

Potrivit Comisiei, costul unui buletin de vot pentru ambele scrutine este de 0,48 lei. Pentru fiecare tip de alegeri, suma totală a tirajului este de 62 107,20 lei. Astfel, valoarea totală a tirajului buletinelor de vot pentru ambele scrutine constituie 124 214,40 lei.