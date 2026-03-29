FOTO Marșul Tăcerii în memoria Liudmilei Vartic

Duminică, 29 martie, în capitală a avut loc „Marșul Tăcerii în Memoria Liudmilei Vartic”. Participanții au mers până în fața Ministerului Justiției, acolo unde au lăsat lumânări și flori pe scările instituției, în memoria Liudmilei Vartic, fostă educatoare, mamă a două fetițe și soția vicepreședintelui raionului Hîncești, Dmitri Vartic, a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa.

Potrivit unei postări a organizatorilor, Marșul Tăcerii a început de la Arcul de Triumf, la ora 12:00, cu destinația finală la Ministerul Justiției. Pe pancartele participanților la Marș a scris: „Adevăr. Justiție. Dreptate”.

De la o tentativă de suicid neelucidată la ultimul bilet de adio. Mărturii ale celor care au cunoscut-o pe Liudmila Vartic

Liudmila Vartic, fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, care activa în ultimele luni la o grădiniță din capitală, mamă a două fetițe și soția vicepreședintelui raionului Hîncești, Dmitri Vartic, a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. Despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată, pe 5 martie 2026.

După ce persoanele care au cunoscut-o pe Liudmila Vartic au publicat mesaje în memoria ei, pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care partenerul ei, politicianul Dmitri Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la sinucidere.

„Ca om nu aveai pretenții la dumneaei. Era corectă în toate”, ne-a spus Viorica Moraru, directoarea grădiniței în care a activat Liudmila până în decembrie 2025. „Dacă e adevărat așa cum se vorbește, că a fost abuziv (Dmitri Vartic, n.r.), ca să ascunzi așa întrebare – ori trebuie să prea iubești, ori să-ți fie frică”, a adăugat ea. Șefa Direcției de Învățământ Hîncești, Valentina Tonu, a declarat pentru ZdG că „dumnealui nu dorea ca noi să scriem despre decesul ei”.

Directoarea grădiniței din Chișinău în care activa Liudmila a precizat pentru ZdG că a aflat despre moartea ei de la soț. „Când soțul mi-a spus vestea, m-am mirat că el cunoștea că i-am dat mesaj, că i-am scris în dimineața respectivă, adică faptul că el cunoștea tot din telefonul ei. Telefonul ar trebui să fie la soră și la mamă, cu ele locuia. Eu m-am întâlnit și cu mama, și cu sora Liudmilei, care mi-au zis că atunci când a venit el, primul lucru ce a făcut – a luat telefonul și gentuța ei”, a menționat aceasta.

În 2025, Liudmila Vartic a avut o tentativă de suicid, a confirmat pentru ZdG Petru Ciubotaru, șeful Spitalului Raional Hîncești. Cazul însă nu a fost raportat către organele de drept. Autoritățile anunță că au pornit două procese penale pe acest caz. Pe 9 martie 2026, Dmitri Vartic a depus cerere de demisie din funcția pe care o deținea din 2023, potrivit Consiliului Raional Hîncești. În aceeași zi, el a fost exclus din PAS și din componența Biroului Permanent al Oficiului Teritorial PAS Hîncești.