ULTIMA ORĂ Directorul Spitalului Raional Hîncești, care nu a sesizat autoritățile despre cazul Liudmilei Vartic, a depus cerere de demisie. Motivul pentru care nu a anunțat autoritățile

Directorul Spitalului Raional Hîncești, Petru Ciubotaru, a depus cerere de demisie. Anunțul a fost făcut miercuri, 18 martie, de către ministrul Sănătății, Emil Ceban, după ședința Cabinetului de miniștri.

„(…) Directorul Spitalului Raional Hîncești a depus cererea de demisie astăzi dimineață (18 martie, n.r.), din propria inițiativă. El își asumă responsabilitatea acestui caz. Pe data de 5 a fost internată pacienta (Liudmila Vartic a fost internată în spital în perioada 5-7 noiembrie 2025 pentru tentativă de suicid, n.r.). Deci, a fost două zile în spital. Familia a rugat să nu comunice despre asta și n-au informat Poliția, Procuratura (…). Noi am emis ordin de anchetă, iar dumnealui și-a recunoscut această vină și a depus cerere de demisie (…)”, a declarat Emil Ceban pentru presă.

Recent, directorul Spitalului Raional Hîncești a declarat pentru TV8 că nu a raportat cazul Liudmilei Vartic către autorități, deoarece pacienta nu ar fi avut semne de violență domestică și nici nu s-ar fi plâns. Potrivit acestuia, femeia a fost adusă la spital de soț, cu intoxicație medicamentoasă, iar starea ei s-a ameliorat rapid. În discuțiile cu medicii, Liudmila Vartic ar fi vorbit despre un conflict la locul de muncă și ar fi cerut ca situația să nu fie făcută publică.

„Dumneaei a invocat că a avut o problemă la serviciu cu mai multe angajate acolo și regreta foarte mult că a fost acest moment neplăcut pentru ea și solicita ca să nu declarăm nicăieri despre situația dată. Lucrătorii medicali au examinat toată situația și să vadă dacă nu sunt alte probleme. Deci ea, în cadrul examinării, absolut nu a invocat nicio problemă ce ține de violență domestică”, a declarat directorul.

Petru Ciubotaru susține că Liudmila Vartic a cerut ca situația să nu fie raportată, de teamă că i-ar putea afecta imaginea profesională.

„Ea a spus că este cadru didactic și că va avea probleme pe parcurs deja cu părinții, cu copiii și careva consecințe. Și din acest aspect, la dorința dumneaei, pentru că ea a invocat că absolut nu are nevoie de probleme suplimentare, deci noi din interesul pacientei, nu am declarat acest caz. Dar nu s-a încadrat acest caz în violență domestică”, a spus el pentru sursa citată.

Directorul a explicat că, potrivit legii, dacă nu există violență domestică, victima este conștientă și refuză raportarea, iar starea ei de sănătate nu este gravă sau cu consecințe pe termen lung, spitalul poate alege să nu raporteze cazul. Ciubotaru a mai spus pentru TV8 că femeia a cerut să fie externată, a refuzat consultul unui medic psihiatru și ar fi spus că va continua investigațiile într-o clinică din Chișinău. De asemenea, și soțul ar fi solicitat externarea.

Dosarul penal privind moartea Liudmilei Vartic a fost retras din gestiunea Procuraturii Hîncești. Informația a fost făcută publică pe 17 martie de Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV). În același timp, instituția a respins acuzațiile lansate de deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Constantin Cuiumju, privind „posibile abateri sau încălcări în emiterea certificatului de deces”, precizând că acestea „nu se confirmă”.

Totodată, Agenția a îndemnat societatea „la o informare responsabilă și la evitarea distribuirii informațiilor neverificate, pentru a proteja demnitatea persoanelor afectate și buna desfășurare a investigațiilor”, după ce un parlamentarul Constantin Cuiumju (PN) a declarat că ar exista „posibile abateri sau încălcări în emiterea certificatului de deces” și a menționat că a formulat și un un demers către Procuratură, prin care solicit verificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea dacă au existat posibile abateri sau încălcări în emiterea acestor documente.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul este tratat de poliție drept suicid. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid. Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Joi, 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.

Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Lupan, a anunțat în cadrul emisiunii În profunzime de la PRO TV din 12 martie că cazul decesului Liudmilei Vartic se examinează prin prisma Codului penal, articolul ce se referă la violența în familie cu determinare la sinucidere.

Pe 17 martie, Dmitri Vartic a anunțat că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Hîncești în legătură cu „răspândirea repetată și pe scară largă a multiplelor informații false și defăimătoare la adresa mea”.