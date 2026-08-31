FOTO Marea Dictare Națională 2026, în fotografii

A IV-a ediție a Marii Dictări Naționale a reunit 3 500 de persoane – elevi, profesori, părinți, bunici și oameni de diferite vârste. Aceștia au venit să celebreze limba română, dar și să-și testeze cunoștințele, cu ocazia Zilei Limbii Române marcate anual pe 31 august. În galeria de fotografii de mai jos vedeți cum a trecut evenimentul.

Sursa fotografiilor: Guvernul







La ediția din acest an aproximativ 2500 de peroane au scris dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alții circa 1000 – la evenimente similare care s-au desfășurat în 16 centre raionale.

Participanții au scris un fragment din „Testamentul” de Gheorghe Urschi. Pentru a asigura condiții egale de participare, textul dictării a fost anunțat în dimineața concursului.

Pentru prima dată, la Marea Dictare Națională au participat și elevi cu deficiențe de vedere.

Textele scrise de participanți vor fi verificate de o comisie specială, formată de Ministerul Educației și Cercetării. Cei care se vor remarca prin rezultate excelente vor fi invitați la evenimentul festiv, unde vor fi premiați de sponsorii evenimentului.

Marea Dictare Națională a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării în anul 2023, ca parte a eforturilor de promovare a limbii române și de încurajare a utilizării corecte a acesteia. În cele trei ediții precedente, inițiativa a reunit mii de participanți.