UPDATE Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus

Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Acesta ar fi deținut anterior o funcție de conducere în cadrul SIS.

UPDATE 18:48 Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS) a confirmat că un fost angajat spionajului R. Moldova a fost reținut pe 8 septembrie în România.

UPDATE 18:15 Potrivit surselor G4Media, fostul director adjunct al spionajului din R. Moldova, Alexandru Balan, este adus la București pentru audieri.

Știrea inițială:

Mai exact, potrivit unui comunicat de presă, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României. Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat doua întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți, pentru serviciile prestate”, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția Română.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și R. Moldova.