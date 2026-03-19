Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, a fost plasat în arest la domiciliu, prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de la București

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, Alexandru Balan, cercetat în România pentru trădare de patrie, a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia a fost luată joi, 19 martie, de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a admis contestația inculpatului împotriva încheierii Curții de Apel București din 6 martie, prin care i-a fost prelungit arestul preventiv, transmite IPN.

Conform sursei citate, decizia prin care lui Balan i-a fost înlocuită măsura preventivă prevede că acesta este obligat să nu părăsească locuința fără permisiunea organului judiciar. De asemenea, el trebuie să se prezinte în fața organului de urmărire penală și a instanței ori de câte ori este chemat. Curtea a mai dispus ca Balan „să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut pe 8 septembrie de către organele de drept din România. Acesta este acuzat că ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus, de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Pe 10 septembrie, Curtea de Apel București a emis mandat de arestare pentru 30 de zile în privința lui Alexandru Balan. Acesta nu a comentat deocamdată acuzațiile procurorilor români. Reprezentanții Guvernului de la Chișinău susțineau anterior că acest caz se află în atenția conducerii R. Moldova, inclusiv a prim-ministrului de atunci, Dorin Recean.

Alexandru Balan a devenit director adjunct al SIS în martie 2016, în perioada în care funcția de președinte al R. Moldova era deținută de Nicolae Timofti. În trecut, fostul funcționar a fost audiat de mai multe ori de SIS pentru implicare în evenimentele din 7 aprilie 2009. În 2023, jurnaliștii de la TV8 au scris că Balan ar fi fost prins beat la volan, după ce a accidentat mai multe mașini pe o stradă din capitală. Balan însă a negat că a fost implicat în acel accident.