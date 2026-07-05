Expertiza medico-legală în cazul Liudmilei Vartic, trimisă expertei din România. Ultimele date de la avocata familiei

Expertiza medico-legală în cazul Liudmilei Vartic a fost expediată expertei din România, angajate de familia victimei. Despre asta a informat avocata familiei, Violeta Gașițoi.

„Draftul expertizei medico-legale a fost transmis în România, doamnei doctor implicate în această procedură. Dacă nu vor apărea impedimente, în următoarele zile această etapă ar urma să fie finalizată. Ulterior ar urma să primim acces din partea organului de urmărire penală la raportul de expertiză, pentru a putea lua cunoștință de concluziile experților”, a subliniat avocata Violeta Gașițoi.

Ea a precizat că nu poate oferi alte detalii, pentru că nu a văzut rezultatele expertizei. Totodată, este așteptat rezultatul experimentului judiciar.

„Acesta urma să clarifice aspecte esențiale ale mecanismului producerii căderii Liudmilei, inclusiv înălțimea de la care aceasta a căzut și alte elemente tehnice importante pentru stabilirea împrejurărilor cazului. Din informațiile pe care le avem în prezent, se pare că nu au fost identificați nici specialiștii, nici echipamentele tehnice, necesare pentru efectuarea acestei proceduri”, a subliniat avocata.

Referitor la expertiza hainelor, Violeta Gașițoi a reiterat că „răspunsul oficial al poliției este că acestea haine nu există în materialele cauzei în calitate de corpuri delicte, ele au fost demult nimicite”.

Anterior, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că procedura de exhumare a corpului neînsuflețit al Liudmilei Vartic și expertiza medico-legală repetată, efectuată în prezența unui expert din România, nu ar di relevat „elemente noi”. Informația a fost comunicată în luna mai, ministra precizând că acestea sunt concluzii preliminare, iar autoritățile așteaptă „rezultatele oficiale în scris”. Acestea declarații au fost criticate de Gabriela Kornacker, una dintre avocatele mamei Liudmilei Vartic, ca fiind o „ingerință inadmisibilă” în activitatea anchetei.