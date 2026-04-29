Oamenii legii fac clarificări: Exhumarea și expertiza în cazul Liudmilei Vartic au fost achitate de stat, dar nu și serviciile expertului independent

Procedura de exhumare, cât și expertiza medico-legală care urmează a fi făcute în cazul Liudmilei Vartic a fost deja achitată de către Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cheltuielile pentru serviciile expertului independent, cât și pentru cazarea acestuia, trebuie să fie suportate de familia victimei, anunță oamenii legii, cu referire la declarațiile unei avocate a familiei Vartic.

Oamenii legii susțin că încă la data de 17 aprilie au transmis un răspuns oficial avocatei victimei, în care sunt explicate aspectele procedurale și financiare invocate.

Astfel, aceștia declară că atât procedura de exhumare, cât și expertiza medico-legală care urmează au fost deja achitate de către Inspectoratul General al Poliției, în deplină concordanță cu angajamentele asumate anterior, conform legislației în vigoare.

Totodată, reprezentanții IGP susțin că nu pot suporta cheltuielile pentru activitatea expertului independent selectat de avocații victimei pentru că nu le permite legislația.

„Referitor la expertul independent selectat de avocații victimei și solicitarea acestora de a suporta cheltuielile legate de activitatea individuală a expertului, inclusiv acoperirea cheltuielilor de deplasare și cazare ale acestuia, menționăm că aceste costuri nu pot fi suportate de poliție, întrucât nu se încadrează în prevederile cadrului legal aplicabil în materia achizițiilor publice”, se arată în comunicatul de presă.

„Subliniem că, reprezentantul legal are dreptul de a depune o cerere de constituire ca parte civilă în procesul penal, urmând ca toate cheltuielile aferente să fie revendicate și examinate în cadrul procedurii judiciare, conform legii”, mai punctează oamenii legii.

Anterior, familia victimei a demarat o colectare de fonduri pentru procedura de exhumare și expertiza medico-legală, ulterior, autoritățile au declarat că procesul va fi asigurat de poliție.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid.

Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Joi, 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.

CNA a inițiat o cauză penală pentru fals în acte publice

Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, a susținut un briefing de presă joi, 15 aprilie, în care a menționat că pe 3 martie, chiar în ziua decesului, în jurul orei 09:32, pe numele victimei a fost întocmit un proces verbal contravențional pentru nerespectarea regulilor de circulație rutieră, fiind aplicată și o amendă. Din numele Liudmilei Vartic a fost aplicată o semnătură pe procesul verbal de constatare a contravenției, care posibil a fost imitată și urmează a fi expusă expertizei. La acea oră, Liudmila Vartic era deja decedată.






























