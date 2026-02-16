„Nu vreau să merg la închisoare din cauza unei decizii nedrepte”. Primele declarații ale fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei după ce a fost condamnat la 12 de ani de detenție

Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, a făcut primele declarații publice și a susținut că „nu vrea să mearg la închisoare”.

Potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă, Constantinov nu părăsise R. Moldova, iar una dintre versiunile luate în calcul de către organele de drept este că acesta s-ar fi ascuns în regiunea transnistreană.

Totodată, acesta susține că a contestat pe 9 februarie decizia Judecătoriei Comrat.

„Nu ascund, nu vreau să merg la închisoare din cauza unei decizii nedrepte. Având în vedere starea mea de sănătate, trebuie să fiu în contact cu medicul meu. Dacă citim atent documentele, devine clar: acesta nu este un dosar privind delapidarea bugetului. 46 de milioane de lei nu au fost atribuite statului, nici Fiscului, nici Ministerului Finanțelor. Este un litigiu economic între entități private. În sentință, de 23 de ori este menționată „aducerea la insolvabilitate”. Însă condamnarea a fost pronunțată în baza articolului privind delapidarea”, a declarat Fostul președinte al APG.

Totodată, acesta a declarat că condamnarea acestuia și al Evgheniei Guțul „se poate considera o coincidență, dar în societate acest lucru este perceput ca un semnal”.

„Anterior, o pedeapsă reală de 7 ani a primit-o Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei, mamă a mai multor copii. Acum -12 ani pentru fostul președinte al Adunării Populare a autonomiei. Două sentințe dure. Două figuri-cheie ale Găgăuziei. Un interval scurt de timp. Este un semnal privind o abordare extrem de dură față de reprezentanții autonomiei. Moldova vorbește despre alegerea europeană. Dar alegerea europeană nu este un slogan. Sunt standarde. Când un litigiu economic se încheie cu 12 ani de închisoare pentru o persoană de 73 de ani, apare întrebarea: corespunde acest lucru standardelor europene?”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, Dmitri Constatinov cere o evaluare independentă.

„Nu cer susținere politică. Cer o evaluare independentă. Sunt gata să ofer documentele, expertizele și materialele dosarului juriștilor și jurnaliștilor internaționali. Dacă Moldova într-adevăr merge pe calea europeană, atunci această cale trebuie măsurată nu prin declarații, ci prin standardele justiției”, a mai spus acesta.

Condamnat la 12 ani de închisoare și anunțat în căutare

Pe 26 decembrie, magistrații Judecătoriei Comrat l-au condamnat la 12 ani de închisoare pe fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Totodată, instanța a dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Constantinov, din momentul reținerii. Acesta nu s-a prezentat la ședința de judecată în care a fost pronunțată sentința.

Ulterior, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) au anunțat că au inițiat un dosar de căutare în baza căruia Constantinov „urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept”.

Abuz de putere și delapidare de peste 46 de milioane de lei

Dmitri Constantinov a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și delapidarea averii străine în mai 2025.

Potrivit Procuraturii UTA Găgăuzia, în perioada 2017 – 2020, Constantinov, care exercita funcția de director al unei societăți comerciale din orașul Comrat, împreună cu alte persoane, prin abuz de serviciu, ar fi autorizat transferuri nejustificate de fonduri de pe contul societății pe care o gestiona pe contul altei entități economice unde activa o persoană apropiată acestuia.

„Mai mult, au fost încheiate contracte fictive care au adus compania în stare insolvență, iar în consecință a fost intentarea procedura de insolvabilitate.

Directorul intenționat a tăinuit discrepanța existentă între datele din rapoartele financiare, astfel cauzând fondatorilor întreprinderii prejudicii materiale în proporții deosebit de mari, în sumă de peste 46 milioane lei. Același bărbat este acuzat de săvârșirea infracțiunii de delapidare a averii străine, prejudiciind un fondator cu peste 600 mii lei.

În cadrul cauzei penale, pentru asigurarea confiscării bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor părților vătămate, au fost aplicate sechestre pe bunurile imobile în valoare de peste 46 milioane lei al căror beneficiar efectiv este învinuitul”, menționau anterior procurorii.