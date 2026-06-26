Europa în alertă maximă: Temperaturi record au fost înregistrate în Franța și Germania

Autoritățile de sănătate din Europa au fost în alertă maximă vineri, 26 iunie, pe măsură ce un val de căldură maximă se răspândea pe continent, ducând la interdicții privind alcoolul și anularea adunărilor în masă în Franța, topirea drumurilor în Germania și deformarea liniilor de cale ferată în Suedia, transmite Reuters.

Oamenii de știință au declarat că valul de căldură, care a început pe 20 iunie, a fost cel mai grav înregistrat în Europa, unde clima se schimbă mai repede decât media globală.

Temperaturile au atins vârfuri în Franța și Marea Britanie, unde au fost doborâte recorduri pentru luna iunie.

Dar în Italia, se așteaptă ca căldura să se intensifice în weekend, aducând primele temperaturi ale verii de 40 de grade Celsius.

Parisul a atins miercuri un record pentru luna iunie de 40,9 grade Celsius. Chiar dacă se aștepta ca temperaturile să scadă, autoritățile se pregăteau pentru mai multe victime.

„Vor exista consecințe în ceea ce privește numărul de decese suplimentare”, a declarat reporterilor ministrul francez al Sănătății, Stephanie Rist.

Pe întreg continentul, reperele culturale au fost forțate să se închidă, iar agricultura a avut de suferit. În Marea Britanie, medicii au declarat că vremea caldă afectează echipamente esențiale, cum ar fi scanerele RMN din spitale.

Poliția din Paris a cerut organizatorilor evenimentelor majore, inclusiv festivalul de muzică Solidays, să anuleze evenimentul. Organizatorii festivalului Pride au declarat că îl vor reprograma.

Căldura extremă a provocat deformarea și ruperea suprafeței autostrăzii A2 din Germania pe mai multe benzi joi seară. În Austria, compania feroviară națională a avertizat că liniile de tren s-ar putea deforma în următoarele zile.

Nici măcar Suedia nu a fost imună la căldura care se rostogolește pe continent; un tren de marfă a deraiat joi seară, deoarece temperaturile ridicate au provocat deformarea liniilor, oprind traficul dintre Stockholm și Göteborg, al doilea oraș ca mărime al țării.

Actualul val de căldură, care s-a mutat din Peninsula Iberică spre Europa de Vest, va începe să se schimbe până la sfârșitul lunii, lovind Europa Centrală și Balcanii, a anunțat Organizația Meteorologică Mondială (OMM).

Oamenii de știință au spus că valul de căldură record ar fi fost „practic imposibil” fără schimbările climatice, ceea ce a făcut ca temperaturile sufocante din timpul nopții din această săptămână să fie de 100 de ori mai puternice decât ar fi fost chiar acum două decenii.