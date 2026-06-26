Peste două mii de marinari și 115 nave au ieșit din Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz

Planul de evacuare elaborat de Organizația Maritimă Internațională (OMI) a permis ca 115 nave și circa 2500 de marinari să părăsească Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz începând din 23 iunie, conform unui bilanț publicat vineri, 26 iunie, de această organizație din cadrul ONU responsabilă cu securitatea navigației maritime, relatează AFP, citat de Agerpres.

Planul OMI prevede evacuarea în total a aproximativ 11 mii de marinari la bordul a circa 600 de nave rămase blocate în Golf în urma războiului declanșat pe 28 februarie de SUA și Israel împotriva Iranului, țară care a închis strâmtoarea ca represalii.

„Deși am suspendat evacuarea ieri după un atac asupra unei nave, unele nave continuă să tranziteze partea de sud a Strâmtorii Ormuz”, a adăugat secretarul general al OMI, Arsenio Dominguez.

Evacuarea navelor se realizează pe două rute separate, una în apropierea coastei Iranului și cealaltă în apropierea coastei Omanului, în coordonare cu autoritățile acestor țări. Ruta navigabilă folosită de obicei înainte de război rămâne impracticabilă din cauza minelor instalate acolo de Iran.

Operațiunea de evacuare a fost însă suspendată joi, după un atac cu un proiectil asupra unei nave. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), armata ideologică a Republicii Islamice, a amenințat în aceeași zi că va răspunde prin „măsuri adecvate” oricărei tentative de traversare a strâmtorii fără autorizația sa prealabilă.

OMI a obținut garanții de securitate pentru a se asigura că navele nu vor fi atacate, a reafirmat secretarul general al acestei organizații, care a asigurat că operațiunea de evacuare va fi reluată de îndată ce vor fi „obținute confirmări suplimentare în acest sens”.