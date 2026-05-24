Escrocheriile telefonice continuă. Cele mai mari sume pierdute în ultimele ore

Poliția continuă să înregistreze cazuri de escrocherii telefonice, cu prejudicii semnificative. Poliția reiterează să nu transmiteți bani și date personale necunoscuților, indiferent de cine pretind cǎ sunt.

În Chișinău, trei femei au transferat escrocilor sume de peste 2 milioane de lei, peste 500 000 de lei și peste 200 000 de lei. Totul după ce au fost induse în eroare de persoane care s-au prezentat drept angajați ai instituțiilor de stat.



De asemenea, la Ceadîr-Lunga, o femeie a transmis 400 000 de lei în condiții similare.

„Verificați orice solicitare prin surse oficiale și discutați cu membrii familiei, în special cu persoanele vârstnice, despre aceste riscuri”, îndeamnă oamenii legii.

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 înregistrează zilnic până la 250 de apeluri din partea cetățenilor contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare.

Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a speria victimele, avertizează reprezentanții Serviciului 112. Aceștia se prezintă drept angajați ai băncilor, reprezentanți ai Poliției, ai „poliției cibernetice” sau ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), angajați ai Moldtelecom, Orange sau ai altor operatori, reprezentanți ai rețelelor electrice, curieri ori angajați ai magazinelor online.