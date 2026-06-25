Un bărbat din Bălți, condamnat pentru înșelarea mai multor persoane în piramida financiară a Fondului de investiții reciproce „Mercury”

Un bărbat din Bălți a fost condamnat la închisoare pentru înșelarea a 21 de persoane în piramida financiară Fondul de investiții reciproce „Mercury” din Ucraina. Astfel, bărbatul urmează să ispășească o pedeapsă cu închisoare de 2,6 ani, după care urmează o perioadă de probațiune de 3 ani cu suspendarea executării pedepsei cu închisoarea, potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Faptele au avut loc în perioada 2015-2016, atunci când bărbatul a convins șapte de persoane – majoritatea din Bălți – să investească în Fond, cu promisiunea unui câștig anual de 300%. Acesta avea rolul de „supraveghetor” în „perioadă de probă” și-și racola victimele inclusiv în cadrul seminarelor predate de către alți membri ai grupului infracțional din Ucraina, după care le deschidea conturi pe pagina de internet a Fondului și primea banii „investiți” chiar în cafenele în care se întâlnea cu victimele ori în sediul băncii de unde acestea extrăgeau banii.

Potrivit potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, una din victime – mamă solitară, care era colegă de muncă cu bărbatul condamnat acum – a declarat că acesta „a chemat-o la prezentare, acolo le-au spus multe povești, că este un fond de durată, că au intenția de a construi apartamente, acum își dă seama că au fost minciuni”. Acesta i-a explicat că „dacă pune, de exemplu, 100 000 de lei, peste un an ridică 300 000 de lei”. La fel, i se spunea că poate ridica banii la dorință o dată în săptămână sau o dată în lună.

Totuși, promisiunea nu a fost îndeplinită. Victimele înșelate au investit în total 270 000 de lei. Unele dintre ele au și credite luate de la bancă în acest scop.

Prin urmare, victimele au depus plângeri la autorități, iar peste câțiva ani, de la procuraturile raionale dosarul a fost încredințat în gestiunea PCCOCS, care a și trimis cazul în judecată în 2021.