Energocom anunță că a început pregătirile pentru sezonul rece 2026–2027

Compania de stat Energocom anunță luni, 6 iulie, că a demarat procesul de pregătire pentru următorul sezon rece, prin participarea la licitația anuală de rezervare a capacităților de transport a gazelor naturale la punctul de interconectare Ungheni.

Licitația este organizată pentru un an gazier (01 octombrie 2026 – 30 septembrie 2027), conform Energocom.

„De asemenea, rezervarea capacităților de transport permite asigurarea, din timp, a posibilității de livrare a gazelor naturale către R. Moldova, în condiții logistice eficiente și la cele mai avantajoase tarife disponibile pentru transport.

În cadrul procedurii anuale de rezervare a capacităților, S.A. „Transgaz” a scos la licitație, pentru punctul de interconectare Ungheni – ieșirea din rețeaua de transport S.A. „Transgaz” și intrarea în rețeaua „Vestmoldtransgaz” SRL, o capacitate de 57,436 mii MWh/zi pentru o perioadă de un an. Din această capacitate, a fost rezervată de către toți furnizorii activi la acest punct de livrare, o pondere de 41,37%.

Totodată, „Vestmoldtransgaz” SRL a scos la licitație, pentru punctul de interconectare Ungheni – intrarea în Republica Moldova, o capacitate de 58,436 mii MWh/zi pentru o perioadă de un an. Din această capacitate, a fost rezervată de către toți furnizorii activi la acest punct de livrare, o pondere de 38,57%”, susțin reprezentanții Energocom.

Licitațiile pentru capacitatea de transport a gazelor sunt mecanisme prin care operatorii sistemelor de transport alocă spațiul din conducte comercianților. Potrivit companiei de stat, acestea funcționează ierarhic, de la rezervări pe termen lung (anuale), care sunt și cele mai favorabile ca și costuri, la rezervări pe termen scurt (zilnice și intra-zilnice).

S.A. „Energocom” susține că monitorizează zilnic evoluția prețurilor din regiune și își ajustează acțiunile în funcție de condițiile de piață și de strategia de achiziție, pentru „a asigura un proces eficient, transparent și responsabil de aprovizionare cu gaze naturale”.

S.R.L. „Vestmoldtransgaz” este deținută de Transgaz România și BERD. Din septembrie 2023, rețelele de transport a gazelor din R. Moldova sunt operate de către Vestmoldtransgaz.