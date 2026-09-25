„Elevii responsabili de actele de violență vor fi exmatriculați”. MEC a fost sesizat cu privire la cazul tânărului agresat de un grup de persoane lângă un cămin studențesc

Elevii care au agresat tânărul în vârstă de 19 ani în seara zilei de joi, 24 septembrie, vor fi exmatriculați. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care a fost sesizat cu privire la caz de administrația unei instituții de învățământ.

MEC a subliniat că va urmări îndeaproape evoluția cazului și măsurile întreprinse de instituția de învățământ unde studiază tinerii.

„Cazul este investigat în prezent de Poliție, iar circumstanțele urmează să fie stabilite în cadrul anchetei. Ministerul este în contact cu administrația instituției și va acorda tot suportul necesar pentru gestionarea situației. Violența este inadmisibilă. Elevii responsabili de actele de violență vor fi exmatriculați, în conformitate cu regulamentele și procedurile legale”, se arată în comunicatul MEC.

Întrucât ancheta este în desfășurare, Ministerul a menționat că alte detalii vor putea fi comunicate pe măsura clarificării circumstanțelor.

Potrivit informațiilor preliminare, tânărul se plimba împreună cu o cunoscută de-a sa, în vârstă de 16 ani, iar în apropierea căminelor studențești s-au întâlnit cu un grup de cinci tineri din anturajul fetei.

La un moment dat, din motive care urmează a fi stabilite, tinerii ar fi început să-l agreseze fizic, iar ulterior ar fi recurs la acțiuni umilitoare și degradante asupra acestuia.

Patru minori, printre care și adolescenta de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar doi tineri majori – pentru 72 de ore, în conformitate cu prevederile legale.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor exacte.