Un tânăr de 19 ani, agresat de un grup de persoane lângă un cămin studențesc. Șase suspecți, reținuți

Un tânăr de 19 ani, student la o instituție de învățământ din Chișinău, a fost agresat fizic în seara zilei de joi, 24 septembrie, de un grup de persoane, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP). Patru minori și doi majori au fost reținuți de oamenii legii.

Potrivit informațiilor preliminare, tânărul se plimba împreună cu o cunoscută de-a sa, în vârstă de 16 ani, iar în apropierea căminelor studențești s-au întâlnit cu un grup de cinci tineri din anturajul fetei.

La un moment dat, din motive care urmează a fi stabilite, tinerii ar fi început să-l agreseze fizic, iar ulterior ar fi recurs la acțiuni umilitoare și degradante asupra acestuia.

„Imediat după sesizare, polițiștii s-au mobilizat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. În scurt timp, oamenii legii au identificat și localizat persoanele suspectate, acestea fiind reținute pentru documentarea cazului”, a scris IGP.

Patru minori, printre care și adolescenta de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar doi tineri majori – pentru 72 de ore, în conformitate cu prevederile legale.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor exacte.