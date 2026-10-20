DW Capcana drogurilor: De ce un adolescent devine consumator?

De ce adolescenții pot deveni consumatori de droguri? Curiozitatea, emoțiile greu de gestionat sau lipsa sprijinului pot juca fiecare un rol important în povestea fiecărei persoane, potrivit unui articol DW România.

„Consumam alcool în liceu și am fost curioasă să încerc droguri. Primul meu drog a fost iarbă. Am fumat iarbă”, povestește Mara Andreea, care vorbește despre experiențele acestea pe canalul ei de YouTube.

„Nu mi-a plăcut deloc experiența. Am insistat și am dorit să consum și alte substanțe. Când consumam, când chiar abuzam de substanțe, era pentru că încercam să îngrop alte sentimente negative. Nu consumam de plăcere, ci consumam ca să fiu cât mai puțin prezentă. Pentru că nu fac față sentimentelor. Dacă n-ați consumat, nu consumați. Viața e frumoasă și fără. Eu trăiesc o viață de 100 de mii de ori mai frumoasă acum că nu mai consum. Vă dați seama, dacă n-aș fi consumat niciodată, cât de bine ar fi fost.”

6 la sută dintre adolescenții din România declară că au consumat droguri

Există persoane care pot apela la substanțe sau chiar și la alte comportamente adictive ca să facă față diferitelor angoase, anxietăți, tulburări, supărări sau plictiselii, a explicat Dr. Casian Stan, medic și psihoterapeut, în dialog cu DW.

„Cred că cel mai mult contează și să ascultăm aceste persoane și să încercăm să descoperim ce se întâmplă într-un anumit moment în care o persoană se confruntă cu o adicție.”

Conform unui studiu al Uniunii Europene, în România 6% dintre adolescenți declară că au consumat cel puțin o dată o substanță ilicită, canabisul fiind cel mai frecvent. Media europeană este mai mult decât dublă: 13% dintre adolescenții din Europa au încercat un drog ilicit măcar o dată în viață.