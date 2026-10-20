„În unele zone, apa s-a extins cu mai mult de zece metri spre mal”, spune ministrul Mediului despre situația de pe Nistru după precipitațiile din ultimele zile

Marți, 20 octombrie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță că deversările de la Novodnistrovsk au crescut la o medie de 55 m³/s, datorită precipitațiilor din ultimile zile. Potrivit ministrului, pe unele zone ale Nistrului, apa s-a extins cu peste zece metri spre mal.

Pe 19 octombrie, deversările au crescut de la o medie de 30 m³/s la 40 m³/s, anunța ministrul anterior.

„Această cantitate a generat deja creșterea nivelului apei în nord. De exemplu, la Vălcineț, Ocnița, pe unele zone apa s-a extins cu mai mult de 10 metri spre mal. În următoarele zile, se va observa o creștere de nivel și spre centrul țării. Menționez că deversările de la Dubăsari se mențin la mediile ultimelor zile”, a declarat Gheorghe Hajder într-un mesaj publicat pe rețele.

Ucraina va majora cu circa 20% debitul de apă deversat de la hidrocentrala Novodnistrovsk

Anterior, Guvernul a anunțat că Ucraina a acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat de la Complexul hidroenergetic Novodnistrovsk, în contextul situației hidrologice complicate de pe râul Nistru. Decizia a fost discutată în cadrul unei întrevederi dintre prim-ministrul Vasile Tofan, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și prim-viceprim-ministrul și ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîhal

Starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic a fost instituită pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie, prin decizia Parlamentului. Măsura are caracter preventiv și a fost adoptată în contextul deficitului hidrologic sever de pe râurile Nistru și Prut, unde nivelul scăzut al apei riscă să afecteze funcționarea stațiilor de captare și continuitatea alimentării populației cu apă potabilă.