După o lună de la integrarea SEPA, economiile directe generate se ridică la 1,4 milioane de euro, declară guvernatoarea BNM, Anca Dragu

În doar o lună de la integrarea oficială în sistemul unic de plăți în euro SEPA, tranzacțiile din și spre R. Moldova au crescut cu 300 milioane de euro, depășind suma de 1,3 miliarde euro. Mai bine de jumătate din tranzacțiile prin SEPA sunt realizate de persoanele fizice. Potrivit guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, economiile directe generate se ridică la 1,4 milioane de euro, transmite TVR Moldova.

Conform unui studiu al Băncii Mondiale, plățile transfrontaliere sunt de șase ori mai scumpe în afara SEPA, comparativ cu țările deja integrate. Astfel, „aderarea la SEPA va facilita dezvoltarea economică sustenabilă a Moldovei, oferind beneficii reale pentru cetățeni”, a declarat anterior BNM.

R. Moldova este parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro din 6 octombrie 2025. Până pe 7 noiembrie, prin intermediul SEPA au fost efectuate cu 25 la sută mai multe tranzacții comparativ cu perioada similară a anului trecut. În prezent, opt bănci comerciale din Republica Moldova au statut de participant SEPA, infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri rapide şi sigure în euro, la costuri reduse sau chiar zero, scrie sursa citată.

„Avem peste o lună de funcționare a SEPA în R. Moldova. În termen de economisire am plătit circa 78 mii euro costul tranzacțiilor. Fără SEPA acest cost ar fi fost de circa 1,5 milioane de euro. Adică, am economisit peste 1,4 milioane euro. După numărul de tranzacții, 55% sunt efectuate de persoane fizice. Dacă e să comparăm numai comisioanele – este o scădere de 18 ori a acestor comisioane. Dacă e să ne uităm la tot anul și să extrapolăm aceste cifre ne așteptăm la circa 20 mil euro pentru persoanele fizice economisire și persoanele juridice undeva la 36-40 milioane de euro economisiți pe un an întreg”, a declarat Anca Dragu.

Anterior, BNM puncta că aderarea R. Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro va face „o diferență reală” în viața familiilor care primesc bani din diasporă. Mai mulți bani vor rămâne în buzunarul moldovenilor, deoarece comisioanele ridicate pentru transferurile internaționale vor deveni istorie. Astfel, pentru moldovenii care lucrează în UE și trimit bani acasă, SEPA înseamnă transferuri mai rapide, mai ieftine și mai eficiente.