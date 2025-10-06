Transferuri în euro mai rapide și mai ieftine: R. Moldova s-a integrat oficial în sistemul european SEPA

Republica Moldova a devenit, începând de luni, 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructură care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe, se arată în comunicatul de presă emis de Banca Națională a Moldovei (BNM).

Integrarea Republicii Moldova în SEPA este „un moment istoric pentru sistemul financiar național și o confirmare a parcursului european al Republicii Moldova”, a spus guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu.

„Această realizare elimină barierele administrative și aduce standarde europene directe în viața de zi cu zi a oamenilor și afacerilor din Republica Moldova”, a punctat Anca Dragu.

Ce înseamnă aderarea R. Moldova la SEPA?

Conform BNM, aderarea R. Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro va face „o diferență reală” în viața familiilor care primesc bani din diasporă. Mai mulți bani vor rămâne în buzunarul moldovenilor, deoarece comisioanele ridicate pentru transferurile internaționale vor deveni istorie.

Astfel, pentru moldovenii care lucrează în UE și trimit bani acasă, SEPA înseamnă transferuri mai rapide, mai ieftine și mai eficiente.

„Nu vor mai trebui să plătească taxe exagerate doar pentru a-și ajuta familia. De exemplu, astăzi, un transfer internațional în euro pentru moldoveni costă între 20 și 200 de euro, însă după aderarea la SEPA, același transfer ar putea costa doar 1-2 euro sau chiar 50 de cenți”, explică BNM.

Acces mai ușor la piața europeană

Peste 60 la sută din exporturile R. Moldova sunt orientate către Uniunea Europeană, iar aderarea la SEPA va facilita plățile comerciale pentru companii. Fără taxe suplimentare și fără întârzieri, firmele moldovenești vor putea face tranzacții în euro la aceleași costuri ca cele din UE, „ceea ce le va ajuta să fie mai competitive pe piața internațională”.

Calculele arată că prin această aderare, R. Moldova va economisi imediat circa 12 milioane de euro anual, iar pe termen mediu până la 20 de milioane de euro, bani care rămân în economia națională și sprijină dezvoltarea afacerilor.

Atragerea investițiilor străine

Aderarea Republicii Moldova la SEPA nu este doar un avantaj pentru cetățeni și mediul de afaceri autohton, ci și un „semnal puternic” pentru investitori. Prin această integrare, R. Moldova demonstrează că are un sistem financiar compatibil cu infrastructura europeană de plăți, sporind astfel încrederea companiilor internaționale care doresc să investească pe piața locală, fiind create, totodată, și locuri de muncă.

Modernizarea ecosistemului financiar și digitalizarea plăților

Pe lângă avantajele economice și investiționale, aderarea la SEPA marchează o etapă importantă în digitalizarea plăților. Această schimbare consolidează relațiile financiare cu Uniunea Europeană și oferă mai multă stabilitate și predictibilitate pentru economie.

Conform unui studiu al Băncii Mondiale, plățile transfrontaliere sunt de șase ori mai scumpe în afara SEPA, comparativ cu țările deja integrate. Astfel, „aderarea la SEPA va facilita dezvoltarea economică sustenabilă a Moldovei, oferind beneficii reale pentru cetățeni”.