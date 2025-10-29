Volumul plăților tradiționale în Euro, prin SWIFT, a scăzut proporțional cu volumul plăților efectuate prin SEPA. Plățile săptămânale încasate prin SEPA au înregistrat o creștere de 186%, aproape s-au dublat de la prima la a doua săptămână de operare a băncilor în SEPA, iar acest lucru înseamnă și o scădere considerabilă a comisioanelor plătite de clienți, a menționat guvernatoarea BNM în cadrul conferinței internaționale „Rewiring Payments for the Digital Era”.

Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a vorbit în cadrul panelului „Making SEPA Happen Before EU Accession: Aligning Infrastructure, Regulation, and Innovation”, despre progresele R. Moldova în modernizarea sistemului de plăți și impactul aderării la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA).

Dragu a evidențiat și succesul sistemului MIA Plăți Instant, care permite transferuri în câteva secunde, 24/7, cu costuri minime sau chiar gratuite.

„În primul an după lansare, sistemul înregistrează circa 780.000 de utilizatori – o parte substanțială din populația țării care a îmbrățișat plățile instant. Aproape unul din trei moldoveni utilizează acum MIA în viața lor financiară zilnică, în timp ce 15 furnizori licențiați de servicii de plată (FSP) au integrat cu succes MIA în aplicațiile lor de mobile și internet banking, oferind un nivel înalt de confort, accesibilitate și siguranță pentru utilizatori”, a declarat Anca Dragu.

Republica Moldova a devenit, începând din 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructură care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe, se arată în comunicatul de presă emis de Banca Națională a Moldovei (BNM).

Conform BNM, aderarea R. Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro va face „o diferență reală” în viața familiilor care primesc bani din diasporă. Mai mulți bani vor rămâne în buzunarul moldovenilor, deoarece comisioanele ridicate pentru transferurile internaționale vor deveni istorie.

Astfel, pentru moldovenii care lucrează în UE și trimit bani acasă, SEPA înseamnă transferuri mai rapide, mai ieftine și mai eficiente.